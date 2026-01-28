https://fr.sputniknews.africa/20260128/en-direct-vladimir-poutine-recoit-le-president-syrien-au-kremlin--1082891801.html
En direct: Vladimir Poutine reçoit le Président syrien au Kremlin
Les discussions porteront sur l’état actuel et les perspectives des relations bilatérales dans, ainsi que sur la situation au Moyen-Orient, a annoncé le... 28.01.2026, Sputnik Afrique
Ahmed Al-Charaa s’était déjà rendu en Russie en octobre dernier pour une visite de travail. Il a été nommé Président en janvier 2025 après avoir dirigé les forces d’opposition qui ont renversé Bachar Assad fin 2024.
Actus
Vladimir Poutine reçoit le Président syrien
Vladimir Poutine s'entretient avec le Président syrien Ahmed Al-Sharaa
