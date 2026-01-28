https://fr.sputniknews.africa/20260128/en-direct-vladimir-poutine-recoit-le-president-syrien-au-kremlin--1082891801.html

En direct: Vladimir Poutine reçoit le Président syrien au Kremlin

En direct: Vladimir Poutine reçoit le Président syrien au Kremlin

Sputnik Afrique

Les discussions porteront sur l’état actuel et les perspectives des relations bilatérales dans, ainsi que sur la situation au Moyen-Orient, a annoncé le... 28.01.2026, Sputnik Afrique

2026-01-28T14:26+0100

2026-01-28T14:26+0100

2026-01-28T14:26+0100

russie

syrie

vladimir poutine

ahmed al-charaa

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/01/1c/1082891175_0:122:3210:1928_1920x0_80_0_0_85b2ee447e504e99e5f32764b0facc39.jpg

Ahmed Al-Charaa s’était déjà rendu en Russie en octobre dernier pour une visite de travail. Il a été nommé Président en janvier 2025 après avoir dirigé les forces d’opposition qui ont renversé Bachar Assad fin 2024.

russie

syrie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Vladimir Poutine reçoit le Président syrien Sputnik Afrique Vladimir Poutine s'entretient avec le Président syrien Ahmed Al-Sharaa 2026-01-28T14:26+0100 true PT0M38S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, syrie, видео, vladimir poutine, ahmed al-charaa