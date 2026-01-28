https://fr.sputniknews.africa/20260128/cameroun-les-recettes-dexportation-en-hausse-de-14-au-s1-2025-tirees-par-les-ventes-de-cacao-1082880938.html
Cameroun: les recettes d’exportation en hausse de 14% au S1-2025, tirées par les ventes de cacao
La balance commerciale du pays d’Afrique centrale a été largement favorisée par les ventes de cacao et dérivés, de banane plantain et de café, contribuant à compenser les contre-performances de l’énergie et les matières premières, selon la dernière note de conjoncture économique du ministère des Finances.L’économie camerounaise a profité notamment de l’envolée des prix du cacao (+147,7 % en 2024), sur fond d’une offre limitée sur les marchés internationaux, portant la part de ce produit à 42,94 % des recettes d’exportation, fait remarquer le ministère.D’après les médias locaux, les performances positives liées au Cacao permettent une diversification de l’offre d’exportation du pays et de limiter sa dépendance sur les hydrocarbures dont les cours ont suivi une tendance baissière.L’économie camerounaise reste la plus développée de la région, représentant près de 43% du PIB de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC), selon le Fonds monétaire international (FMI). La croissance économique du pays devrait atteindre 4,2 % en 2025, portée par une consommation dynamique des ménages et des exportations en nette hausse, d’après les prévisions de Fitch Solutions.
