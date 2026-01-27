https://fr.sputniknews.africa/20260127/franceafrique-la-fin-dun-modele-economique-du-passe--1082874619.html

France–Afrique: la fin d’un modèle économique du passé ?

France–Afrique: la fin d’un modèle économique du passé ?

Dans cet épisode d’Avenir Souverain, l’économiste et financier malien Modibo Mao Makalou analyse le recul de l’influence économique française en Afrique et la... 27.01.2026, Sputnik Afrique

France–Afrique: la fin d’un modèle économique du passé ? Sputnik Afrique Dans cet épisode d’Avenir Souverain, l’économiste et financier malien Modibo Mao Makalou analyse le recul de l’influence économique française en Afrique et la montée en puissance de nouveaux partenaires tels que la Chine, la Russie et la Turquie. Il explore un continent profondément transformé par sa jeunesse et ses nouvelles aspirations.

Selon lui, le recul de l’influence française ne relève ni du hasard ni d’un simple effet de concurrence, mais d’une transformation profonde du continent africain lui-même. Une Afrique plus peuplée, plus jeune, plus connectée, qui ne se reconnaît plus dans des relations héritées de l’époque postcoloniale.Modibo Mao Makalou explique que la montée en puissance de la Chine, devenue en deux décennies le premier partenaire commercial et créancier de l’Afrique, ainsi que l’affirmation de la Russie, de la Turquie ou des pays du Moyen-Orient, est due à leur capacité à proposer des projets concrets, des investissements visibles et des partenariats pragmatiques.En revanche, selon lui, la France a progressivement perdu du terrain en se désengageant de secteurs stratégiques comme le pétrole, le nucléaire et la finance, tout en ayant du mal à s’adapter à une nouvelle génération de dirigeants africains plus jeunes, plus souverainistes et en phase avec leurs populations.Dans un monde devenu multipolaire, où les lignes linguistiques et historiques s'effacent, l'économiste conclut: “l’Afrique ne ferme aucune porte, mais elle choisit désormais ses partenaires en fonction de leur capacité à répondre à ses besoins réels et à respecter sa vision stratégique de long terme”.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

