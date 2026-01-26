https://fr.sputniknews.africa/20260126/tous-ensemble--quand-la-sante-humaine-animale-et-environnementale-ne-fait-quune-1082849482.html
Tous ensemble : quand la santé humaine, animale et environnementale ne fait qu’une
Tous ensemble : quand la santé humaine, animale et environnementale ne fait qu’une
L'approche "Une seule santé" (One Health) vise à prévenir les maladies infectieuses en intégrant la santé humaine, animale et environnementale.
Tous ensemble : quand la santé humaine, animale et environnementale ne fait qu’une
L'approche "Une seule santé" (One Health) vise à prévenir les maladies infectieuses en intégrant la santé humaine, animale et environnementale. Revue en détail avec le Pr Madou Traoré.
Ce podcast de Tandem se focalise sur l’interdépendance entre la santé humaine, la santé animale et la protection de l’environnement. Pourquoi cette approche est-elle essentielle pour prévenir les crises sanitaires, notamment en Afrique? Au micro de Sputnik Afrique, le Pr Madou Traoré, maître de recherche en maladie infectieuse et tropicale, chef de service d’Infectiologie à l'hôpital de Sikasso, fait un point focal sur "One Health" à l’hôpital de Sikasso. Ce qui fait que les changements climatiques jouent un grand rôle dans l'émergence de ces maladies infectieuses. Elles sont d'ailleurs appelées des maladies infectieuses émergentes." 🎧 Une analyse à suivre dans Tandem.
Tous ensemble : quand la santé humaine, animale et environnementale ne fait qu’une
L'approche "Une seule santé" (One Health) vise à prévenir les maladies infectieuses en intégrant la santé humaine, animale et environnementale. Revue en détail avec le Pr Madou Traoré.
Ce podcast de Tandem se focalise sur l’interdépendance entre la santé humaine, la santé animale et la protection de l’environnement. Pourquoi cette approche est-elle essentielle pour prévenir les crises sanitaires, notamment en Afrique?
Au micro de Sputnik Afrique, le Pr Madou Traoré, maître de recherche en maladie infectieuse et tropicale, chef de service d’Infectiologie à l'hôpital de Sikasso, fait un point focal sur "One Health" à l’hôpital de Sikasso.
"Par rapport aux fièvres hémorragiques -comme j'avais cité la dengue, la fièvre hémorragique virale Ebola, la fièvre de Lassa-, ce sont des vecteurs qui sont là. Qui peuvent être des rongeurs, des moustiques, comme dans le cas de la dengue. Quand ces vecteurs-là sont là, ça favorise l'installation de ces maladies infectieuses.
Ce qui fait que les changements climatiques jouent un grand rôle dans l'émergence de ces maladies infectieuses. Elles sont d'ailleurs appelées des maladies infectieuses émergentes."
🎧 Une analyse à suivre dans Tandem.