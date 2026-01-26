https://fr.sputniknews.africa/20260126/quand-le-soft-power-est-aussi-important-que-le-front-militaire-1082846436.html

Quand le soft power est aussi important que le front militaire

26.01.2026

Quand le soft power est aussi important que le front militaire Sputnik Afrique Dans cet épisode de Sans Détour, Karine Bechet revient sur l’actualité internationale avec Alexandre Kouzik, rédacteur en chef de radio Sputnik Afrique. Au menu, le Groenland, la création d’un Conseil de la paix par Trump, la conférence de presse de Lavrov et Davos.

Pour Karine Bechet, la divergence de la position des Européens face au Groenland et au Venezuela souligne leur soumission à la ligne américaine, tout en voulant sauver la face:Selon Karine Bechet, le Conseil de la paix créé par Trump peut présenter un danger pour la Russie:Karine Bechet doute de la capacité des Occidentaux à entrer réellement en guerre contre la Russie:Même si l’Occident veut croire que le nazisme a pris fin avec la Seconde Guerre mondiale, Karine Bechet souligne l’impossible position des Européens soutenant le nazisme en Ukraine:Si l’isolement de la Russie est impossible, Karine Bechet rappelle que le maintien sur la scène internationale n’est jamais acquis pour aucun pays:À Davos, les élites européennes ont surtout démontré leur faiblesse:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

