https://fr.sputniknews.africa/20260126/quand-le-soft-power-est-aussi-important-que-le-front-militaire-1082846436.html
Quand le soft power est aussi important que le front militaire
Quand le soft power est aussi important que le front militaire
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de Sans Détour, Karine Bechet revient sur l’actualité internationale avec Alexandre Kouzik, rédacteur en chef de radio Sputnik Afrique. Au... 26.01.2026, Sputnik Afrique
2026-01-26T14:20+0100
2026-01-26T14:20+0100
2026-01-26T14:20+0100
sans détour
podcasts
actualités
états-unis
russie
ukraine
groenland
opération spéciale
opération militaire
conseil
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/01/1a/1082847723_0:395:2730:1931_1920x0_80_0_0_7aedd1ae6a92959ea03b30ec7405fa9d.jpg
Quand le soft power est aussi important que le front militaire
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de Sans Détour, Karine Bechet revient sur l’actualité internationale avec Alexandre Kouzik, rédacteur en chef de radio Sputnik Afrique. Au menu, le Groenland, la création d’un Conseil de la paix par Trump, la conférence de presse de Lavrov et Davos.
Pour Karine Bechet, la divergence de la position des Européens face au Groenland et au Venezuela souligne leur soumission à la ligne américaine, tout en voulant sauver la face:Selon Karine Bechet, le Conseil de la paix créé par Trump peut présenter un danger pour la Russie:Karine Bechet doute de la capacité des Occidentaux à entrer réellement en guerre contre la Russie:Même si l’Occident veut croire que le nazisme a pris fin avec la Seconde Guerre mondiale, Karine Bechet souligne l’impossible position des Européens soutenant le nazisme en Ukraine:Si l’isolement de la Russie est impossible, Karine Bechet rappelle que le maintien sur la scène internationale n’est jamais acquis pour aucun pays:À Davos, les élites européennes ont surtout démontré leur faiblesse:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
états-unis
russie
ukraine
groenland
europe
davos
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Karine Bechet
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg
Karine Bechet
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/01/1a/1082847723_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_c6918f664ffc17ff6c77117b36b13317.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Karine Bechet
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg
podcasts, actualités, états-unis, russie, ukraine, groenland, opération spéciale, opération militaire, conseil, union européenne (ue), europe, conflit ukrainien, processus de paix, davos, аудио
podcasts, actualités, états-unis, russie, ukraine, groenland, opération spéciale, opération militaire, conseil, union européenne (ue), europe, conflit ukrainien, processus de paix, davos, аудио
Quand le soft power est aussi important que le front militaire
Dans cet épisode de Sans Détour, Karine Bechet revient sur l’actualité internationale avec Alexandre Kouzik, rédacteur en chef de radio Sputnik Afrique. Au menu, le Groenland, la création d’un Conseil de la paix par Trump, la conférence de presse de Lavrov et Davos.
Pour Karine Bechet, la divergence de la position des Européens face au Groenland et au Venezuela souligne leur soumission à la ligne américaine, tout en voulant sauver la face:
"Le Venezuela n'est pas le territoire européen, donc en ce sens-là, ça ne coûterait rien politiquement aux Européens de soutenir les États-Unis. Puisque leurs intérêts ne sont pas mis en cause, ils apportent toute l'aide qu'il faut aux États-Unis, il n'y a aucun problème. Mais là, au Groenland, il y a quand même un problème. Ce n'est pas qu'ils soient contre le fait que les États-Unis gèrent l'Europe, puisque de toute façon, ils ont déjà donné leur accord et les élites qui sont en place dans les pays européens sont des élites atlantistes. N'ayons aucun doute là-dessus. Mais ils veulent quand même qu'au minimum, les apparences soient sauvegardées, parce que, eux, derrière, doivent encore gouverner les pays. Et si jamais ils vont perdre la face, ils vont aussi perdre ce qui leur reste, le minimum, les quelques grammes en fait d'autorité qui leur restent à l'intérieur".
Selon Karine Bechet, le Conseil de la paix créé par Trump peut présenter un danger pour la Russie:
"À partir du moment où le cadre d'action n'a pas été déterminé dans la charte, ce Conseil va pouvoir, derrière, être utilisé également pour l'Ukraine et là, la question de la sécurité et des intérêts de la Russie va se poser très sérieusement".
Karine Bechet doute de la capacité des Occidentaux à entrer réellement en guerre contre la Russie:
"Il y a toujours, il me semble, une différence entre la volonté et le passage à l'acte. En tout cas, la volonté est posée. De là à dire qu'ils passeront à l'acte, ça, c'est personnellement un pas que je ne ferai pas, en tout cas pour l'instant".
Même si l’Occident veut croire que le nazisme a pris fin avec la Seconde Guerre mondiale, Karine Bechet souligne l’impossible position des Européens soutenant le nazisme en Ukraine:
"Il est évident que la position officielle de l'Union européenne et de la plupart des grands pays européens, qui prévoit une armée de 800 000 soldats en Ukraine, qui ne remet pas en cause toute la ligne derrière avec la négation de la langue russe, avec le combat mené contre l'Église orthodoxe, avec toutes les lois de discrimination qui sont adoptées contre les ressortissants ethniques russes en Ukraine, justifie le régime nazi, parce que c'est une forme de néonazisme".
Si l’isolement de la Russie est impossible, Karine Bechet rappelle que le maintien sur la scène internationale n’est jamais acquis pour aucun pays:
"Après la chute de l'URSS, la Russie s'est relevée et elle a repris sa place sur la scène internationale. Donc, l'isolement en soi était, à mon avis, absolument utopique et pour le moins présomptueux. En revanche, il faut faire attention à une chose, c'est que la qualité des relations, le poids des relations de la Russie sur la scène internationale va dépendre aussi de sa position de force".
À Davos, les élites européennes ont surtout démontré leur faiblesse:
"L'Europe est en train de comprendre, qu'elle va avoir du mal à continuer à maintenir l'illusion qu'elle existe comme un sujet sur la scène internationale, parce que la politique actuellement menée contre elle est une politique extrêmement brutale. Et ces élites sont faibles, elles sont faibles politiquement, elles sont faibles économiquement, elles sont faibles socialement et elles sont faibles individuellement, humainement".
► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour
.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts
– Deezer
– Spotify
– Afripods
– Castbox
– Pocket Casts
– Podcast Addict