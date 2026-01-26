https://fr.sputniknews.africa/20260126/manque-deffectifs-dans-larmee-us--la-carriere-militaire-ninteresse-plus-les-jeunes-americains-1082842579.html
Manque d’effectifs dans l’Armée US : "la carrière militaire n'intéresse plus les jeunes américains"
Dans ce numéro de L’Afrique en marche, Sylvain Ferreira, historien français, fait l’état des lieux de l’armée des États-Unis, analysant les causes profondes de son déclin aussi bien humain que matériel. La "raison profonde tient au fait que la carrière militaire qui n'intéresse plus les jeunes américains".
Pourquoi l’armée des États-Unis fait-elle face à une crise profonde de ses effectifs et de son modèle militaire?Sylvain Ferreira, historien français, auteur et analyste militaire et géopolitique, dresse un état des lieux sans concession de l’armée américaine, confrontée à un déclin à la fois humain, industriel et stratégique.Mais au-delà de l’industrie de défense, le cœur du problème est humain. Sylvain Ferreira souligne "une raison profonde à cette situation qui tient au fait que la carrière militaire n'intéresse plus les jeunes américains", dans un pays sans conscription depuis la fin de la guerre du Vietnam.Faute de volontaires, l’armée américaine en vient aujourd’hui à recruter "même des étrangers de papier" pour tenter de combler ses besoins, révélant une crise structurelle qui interroge l’avenir de la puissance militaire des États-Unis.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify
11:39 26.01.2026 (Mis à jour: 11:41 26.01.2026)
Dans ce numéro de L’Afrique en marche, Sylvain Ferreira, historien français, fait l’état des lieux de l’armée des États-Unis, analysant les causes profondes de son déclin aussi bien humain que matériel. La "raison profonde tient au fait que la carrière militaire qui n'intéresse plus les jeunes américains".
Pourquoi l’armée
des États-Unis fait-elle face à une crise profonde de ses effectifs et de son modèle militaire?
Sylvain Ferreira, historien français, auteur et analyste militaire et géopolitique, dresse un état des lieux sans concession de l’armée américaine, confrontée à un déclin à la fois humain, industriel et stratégique.
Selon lui, la récente décision de Donald Trump d’"interdire les rachats d'actions et les versements de dividendes" aux entreprises du complexe militaro-industriel répond à une double urgence : une situation économique fragilisée et des retards majeurs dans la livraison des équipements militaires. L’objectif est aussi d’éviter "qu’il n’y ait plus jamais de scandale technologique et industriel comme celui du F-35", marqué par des coûts explosifs et des dépassements budgétaires massifs.
Mais au-delà de l’industrie de défense, le cœur du problème est humain. Sylvain Ferreira souligne "une raison profonde à cette situation qui tient au fait que la carrière militaire n'intéresse plus les jeunes américains", dans un pays sans conscription depuis la fin de la guerre du Vietnam.
Faute de volontaires, l’armée américaine en vient aujourd’hui à recruter "même des étrangers de papier" pour tenter de combler ses besoins, révélant une crise structurelle qui interroge l’avenir de la puissance militaire des États-Unis.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify