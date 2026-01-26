https://fr.sputniknews.africa/20260126/lalgerie-vis-a-lancer-bientot-une-mine-de-zinc-plomb--1082821567.html

L'Algérie vise à lancer bientôt une mine de zinc-plomb

L'Algérie vise à lancer bientôt une mine de zinc-plomb

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a insisté, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée dimanche, sur l'impératif de... 26.01.2026

Concernant le lancement de la mine de zinc-plomb d'Oued Amizour, le président de la République a "insisté sur l'impératif de lancer ce projet économique prometteur en mars 2026, au regard des opportunités d'emploi et des retombées économiques attendues pour la région, en particulier, et pour l'Algérie de manière générale", indique un communiqué du Conseil des ministres. Après avoir écouté un exposé sur l'état d'avancement du projet de ligne ferroviaire minière Bled El Hadba-Oued Kebrit-Port d'Annaba, le président de la République a affirmé que "l'investissement de l'Etat dans le secteur minier vise à doter l'économie nationale de nouveaux piliers et ressources pour les prochaines étapes au profit des générations futures". Le président de la République a enjoint au ministre des Travaux publics de présenter un rapport de suivi mensuel sur l'état d'avancement de ce projet, insistant sur l'achèvement des travaux d'ici fin 2026 pour son entrée en exploitation le premier trimestre de 2027 "au plus tard", en vue d'augmenter la capacité de production d'engrais par l'Algérie. Le président de la République a également instruit le Gouvernement de "la nécessité d'assurer un suivi quotidien du projet et d'aplanir toutes les difficultés rencontrées afin que le rythme des travaux passe à la vitesse maximale sans interruption", souligne le communiqué. Concernant le quai minier dans le cadre de l'extension du port d'Annaba, le président de la République a ordonné d'assurer une coordination entre les secteurs des Travaux publics et de l'Intérieur et des Transports, et le partenaire étranger pour accélérer la cadence et parachever le projet d'ici fin 2026, étant donné qu'il "s'inscrit dans le cadre de la stratégie de transformation économique et de sortie de la dépendance aux hydrocarbures", ajoute le communiqué.

