"Aujourd'hui on voit bien l'écart qui sépare l'Europe des États-Unis d'Amérique"
"Aujourd'hui on voit bien l'écart qui sépare l'Europe des États-Unis d'Amérique"
Le dernier Forum économique international de Davos a été marqué par les propos virulents de Zelensky contre ses soutiens européens.
"Aujourd'hui on voit bien l'écart qui sépare l'Europe des États-Unis d'Amérique"
Le dernier Forum économique international de Davos a été marqué par les propos virulents de Zelensky contre ses soutiens européens. Au micro de Sputnik Afrique, le politologue tunisino-suisse Riadh Siadoui a commenté la prise de parole polémique de Zelensky.
Retrouvez également dans cette émission: -Christelle Néant, journaliste française dans le Donbass, sur le même sujet; - David Kuate, économiste et expert Cemac, sur le piège tendu par les programmes du FMI pour les pays africains. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify
"Aujourd'hui on voit bien l'écart qui sépare l'Europe des États-Unis d'Amérique"
Le dernier Forum économique international de Davos a été marqué par les propos virulents de Zelensky contre ses soutiens européens. Au micro de Sputnik Afrique, le politologue tunisino-suisse Riadh Siadoui a commenté la prise de parole polémique de Zelensky.
"Une Europe unie, forte et indépendante des Etats-Unis d'Amérique, ça, évidemment n'existe que dans les discours officiels des chancelleries européennes, mais en réalité nous savons bien que l'Europe est faible et divisée et sous domination totale, sous domination américaine totale et on voit bien comment Trump tire les ficelles et il fait chanter les états européens, surtout avec sa volonté d'annexer le Groenland aux États-Unis d'Amérique."
"Aujourd'hui on voit bien l'écart, voire le fossé qui sépare l'Europe des États-Unis d'Amérique, surtout la France, la France qui a été humiliée plusieurs fois en la personne de monsieur Macron par Donald Trump. Mais que faire? L'Europe n'est pas une puissance militaire, ça nous le savons tous."
Retrouvez également dans cette émission:
-Christelle Néant, journaliste française dans le Donbass, sur le même sujet;
- David Kuate, économiste et expert Cemac, sur le piège tendu par les programmes du FMI pour les pays africains.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast !
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact