"Aujourd'hui on voit bien l'écart qui sépare l'Europe des États-Unis d'Amérique"

"Aujourd'hui on voit bien l'écart qui sépare l'Europe des États-Unis d'Amérique"

Le dernier Forum économique international de Davos a été marqué par les propos virulents de Zelensky contre ses soutiens européens. Au micro de Sputnik Afrique, le politologue tunisino-suisse Riadh Siadoui a commenté la prise de parole polémique de Zelensky.

"Aujourd'hui on voit bien l'écart qui sépare l'Europe des États-Unis d'Amérique" Sputnik Afrique Le dernier Forum économique international de Davos a été marqué par les propos virulents de Zelensky contre ses soutiens européens. Au micro de Sputnik Afrique, le politologue tunisino-suisse Riadh Siadoui a commenté la prise de parole polémique de Zelensky.

Retrouvez également dans cette émission: -Christelle Néant, journaliste française dans le Donbass, sur le même sujet; - David Kuate, économiste et expert Cemac, sur le piège tendu par les programmes du FMI pour les pays africains.

