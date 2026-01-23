https://fr.sputniknews.africa/20260123/il-faudrait-que-les-chefs-detat-pensent-a-une-meilleure-integration-economique-1082745005.html
"Il faudrait que les chefs d'État pensent à une meilleure intégration économique"
"Il faudrait que les chefs d'État pensent à une meilleure intégration économique"
Brazzaville a accueilli le Sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC, sur fond de risque de dévaluation du Franc CFA. Au micro de Sputnik Afrique...
Brazzaville a accueilli le Sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC, sur fond de risque de dévaluation du Franc CFA. Au micro de Sputnik Afrique, l'économiste camerounais Guy Arsène Nyangoe a fait le point sur les enjeux de cette réunion.
Retrouvez également dans cette émission: -Armel Sango, expert camerounais des questions d'intégration et de développement, sur le meme sujet. -Fabrice Beloko, journaliste camerounais spécialisé sur les questions économiques, sur l'appel lancé par le patronat camerounais au futur gouvernement de leur pays. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
Brazzaville a accueilli le Sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC, sur fond de risque de dévaluation du Franc CFA. Au micro de Sputnik Afrique, l'économiste camerounais Guy Arsène Nyangoe a fait le point sur les enjeux de cette réunion.
"Les défis qui attendent les chefs d'État et de gouvernement des États membres de la zone CEMAC sont nombreux. En effet, ces défis sont à la fois économiques et monétaires. Ils incluent la vulnérabilité aux chocs pétroliers -comme nous en avons enregistré récemment-, la hausse de la dette souveraine -une dette qui devient de moins en moins contrôlable en atteignant les seuils de déficit autorisés-, la baisse des réserves de changes", a déclaré M.Nyangoe pour le podcast Zone de Contact.
"Il faudrait que les chefs d'État pensent à une meilleure intégration économique. Vous savez qu'il y a des réformes en cours, des réformes aussi bien institutionnelles que matérielles en cours, afin de faciliter l'intégration économique et même juridique au niveau de la zone CEMAC. Ils devraient plutôt entériner le travail qui est effectué par les experts en ce moment, bien évidemment.", a-t-il estimé.
Retrouvez également dans cette émission:
-Armel Sango, expert camerounais des questions d'intégration et de développement, sur le meme sujet.
-Fabrice Beloko, journaliste camerounais spécialisé sur les questions économiques, sur l'appel lancé par le patronat camerounais au futur gouvernement de leur pays.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact