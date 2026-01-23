https://fr.sputniknews.africa/20260123/il-faudrait-que-les-chefs-detat-pensent-a-une-meilleure-integration-economique-1082745005.html

"Il faudrait que les chefs d'État pensent à une meilleure intégration économique"

"Il faudrait que les chefs d'État pensent à une meilleure intégration économique"

Sputnik Afrique

Brazzaville a accueilli le Sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC, sur fond de risque de dévaluation du Franc CFA. Au micro de Sputnik Afrique... 23.01.2026, Sputnik Afrique

2026-01-23T14:26+0100

2026-01-23T14:26+0100

2026-01-23T14:26+0100

zone de contact

podcasts

communauté économique et monétaire de l'afrique centrale (cemac)

franc cfa

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/01/17/1082744835_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_131b4fca3078dc22114247b156997427.jpg

"Il faudrait que les chefs d'État pensent à une meilleure intégration économique" Sputnik Afrique Brazzaville a accueilli le Sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC, sur fond de risque de dévaluation du Franc CFA. Au micro de Sputnik Afrique, l'économiste camerounais Guy Arsène Nyangoe a fait le point sur les enjeux de cette réunion.

Retrouvez également dans cette émission: -Armel Sango, expert camerounais des questions d'intégration et de développement, sur le meme sujet. -Fabrice Beloko, journaliste camerounais spécialisé sur les questions économiques, sur l'appel lancé par le patronat camerounais au futur gouvernement de leur pays. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, communauté économique et monétaire de l'afrique centrale (cemac), franc cfa, аудио