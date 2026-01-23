https://fr.sputniknews.africa/20260123/dans-la-tete-de-ndjamena-la-nouvelle-carte-du-sahel-se-dessine-t-elle-au-tchad--1082744197.html

Dans la tête de N'Djamena: la nouvelle carte du Sahel se dessine-t-elle au Tchad ?

Dans la tête de N'Djamena: la nouvelle carte du Sahel se dessine-t-elle au Tchad ?

Après une année 2025 historique marquée par la rupture militaire avec la France, le Tchad entre en 2026 avec une souveraineté revendiquée, mais fragilisée par... 23.01.2026, Sputnik Afrique

Après une année 2025 historique marquée par la rupture militaire avec la France, le Tchad entre en 2026 avec une souveraineté revendiquée, mais fragilisée par de lourds défis sécuritaires. Dans cet épisode, Koché Adam, expert tchadien, décrypte les effets réels de cette rupture, les nouvelles alliances africaines et les menaces aux frontières.

Selon l’expert tchadien en études régionales et en sécurité internationale Koché Adam, la rupture militaire avec la France n’est ni un geste symbolique ni un simple changement de partenaires, mais une décision structurante qui a replacé les forces tchadiennes au cœur de leur propre sécurité. Le tout avec un transfert effectif des responsabilités, une réorganisation du renseignement et une nouvelle architecture de coopération sécuritaire.Pour l’expert, cette souveraineté assumée s’exprime aussi dans un virage diplomatique vers des partenariats diversifiés, intra comme extra-africains, rompant avec une relation asymétrique héritée du passé. Mais cette affirmation se heurte à une réalité régionale instable: à l’est, la guerre au Soudan et l’accueil massif de réfugiés exercent une pression humanitaire et sécuritaire inédite; à l’ouest, Boko Haram* demeure actif dans le bassin du lac Tchad, mobilisant une part importante de l’armée. À ces menaces s’ajoutent les risques économiques liés à la dépendance pétrolière ainsi que les tensions sociales internes.Pour Koché Adam, l’avenir du Tchad se jouera dans sa capacité à consolider la coopération régionale, à transformer ses ressources -notamment solaires- en leviers de développement et à faire de la souveraineté un projet concret au service des populations -et non un simple discours politique.*Organisation terroriste interdite en Russie► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

