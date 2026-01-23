https://fr.sputniknews.africa/20260123/cest-pourquoi-la-russie-est-un-grand-espoir-pour-les-pays-africains-en-termes-de-formation-1082747809.html

"C'est pourquoi la Russie est un grand espoir pour les pays africains" en termes de formation

Dans le nouvel épisode de l'émission Russie: Terre de Culture, le recteur de l’Université Nelson Mandela à Conakry, Mori Dioubaté, estime qu'il n'y a rien à... 23.01.2026, Sputnik Afrique

Pour parler de la popularité de la formation russe auprès des étudiants africcains, Sputnik Afrique a également tendu le micro à certains doyens de ces pays. Vous entendrez donc: Dr Sandy Tolno, cardiologue guinéen formé à Volgograd, et bien d’autres voix — ministres, députés, anciens étudiants aux universités russes depuis l'époque soviétique. 🎧 À écouter dès maintenant sur Radio Sputnik!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

