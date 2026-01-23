https://fr.sputniknews.africa/20260123/cest-pourquoi-la-russie-est-un-grand-espoir-pour-les-pays-africains-en-termes-de-formation-1082747809.html
"C'est pourquoi la Russie est un grand espoir pour les pays africains" en termes de formation
"C'est pourquoi la Russie est un grand espoir pour les pays africains" en termes de formation
Sputnik Afrique
Dans le nouvel épisode de l'émission Russie: Terre de Culture, le recteur de l’Université Nelson Mandela à Conakry, Mori Dioubaté, estime qu'il n'y a rien à... 23.01.2026, Sputnik Afrique
2026-01-23T15:10+0100
2026-01-23T15:10+0100
2026-01-23T15:10+0100
russie: terre de culture
formation
russie
études
afrique
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/01/17/1082747418_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_2af0dc1a1a34fc0f9e19f0b3e07ba3ae.jpg
"C'est pourquoi la Russie est un grand espoir pour les pays africains" en termes de formation
Sputnik Afrique
Dans le nouvel épisode de l'émission Russie: Terre de Culture, le recteur de l’Université Nelson Mandela à Conakry, Mori Dioubaté, estime qu'il n'y a rien à craindre en Russie face au conflit ukrainien.
Pour parler de la popularité de la formation russe auprès des étudiants africcains, Sputnik Afrique a également tendu le micro à certains doyens de ces pays. Vous entendrez donc: Dr Sandy Tolno, cardiologue guinéen formé à Volgograd, et bien d’autres voix — ministres, députés, anciens étudiants aux universités russes depuis l'époque soviétique. 🎧 À écouter dès maintenant sur Radio Sputnik!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
russie
afrique
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Maria Balareva
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077551915_0:0:352:353_100x100_80_0_0_220d63895a06aab2a127764297d30735.jpg
Maria Balareva
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077551915_0:0:352:353_100x100_80_0_0_220d63895a06aab2a127764297d30735.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/01/17/1082747418_2:0:1023:766_1920x0_80_0_0_2c3310db776b38f9619b85f017ad6b9e.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Maria Balareva
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077551915_0:0:352:353_100x100_80_0_0_220d63895a06aab2a127764297d30735.jpg
formation, russie, études, afrique, аудио
formation, russie, études, afrique, аудио
"C'est pourquoi la Russie est un grand espoir pour les pays africains" en termes de formation
Dans le nouvel épisode de l'émission Russie: Terre de Culture, le recteur de l’Université Nelson Mandela à Conakry, Mori Dioubaté, estime qu'il n'y a rien à craindre en Russie face au conflit ukrainien.
En Russie "j'ai beaucoup été marqué par l'accueil, [...] l'humanisme. [...] J'ai été sur le terrain, et je peux rassurer les gens. [...] Il ne faudrait pas que les gens pensent que la situation conflictuelle là, que ça constitue ce qu'on appelle un aspect à craindre. [...] J'ai vu un pays très sécurisé", a déclaré Mori Dioubaté.
Pour parler de la popularité de la formation russe auprès des étudiants africcains, Sputnik Afrique a également tendu le micro à certains doyens de ces pays. Vous entendrez donc:
Dr Sandy Tolno, cardiologue guinéen formé à Volgograd, et bien d’autres voix — ministres, députés, anciens étudiants aux universités russes depuis l'époque soviétique.
🎧 À écouter dès maintenant sur Radio Sputnik!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify