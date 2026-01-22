https://fr.sputniknews.africa/20260122/svetlana-kissileva-la-paix-mais-pas-a-nimporte-quel-prix-1082703531.html

Svetlana Kissileva: La paix, mais pas à n’importe quel prix

Dans cet épisode de Sans Détour, Svetlana Kissileva, journaliste et photographe à Donetsk, nous parle de la vie à Donetsk, de la manière dont le rattachement à... 22.01.2026, Sputnik Afrique

Svetlana Kissileva: La paix, mais pas à n’importe quel prix Sputnik Afrique Dans cet épisode de Sans Détour, Svetlana Kissileva, journaliste et photographe à Donetsk, nous parle de la vie à Donetsk, de la manière dont le rattachement à la Russie s’est fait et de la façon dont, aujourd’hui, les gens attendent la victoire de la Russie pour enfin vivre en paix.

Suite au soulèvement populaire en 2014, comme le rappelle Svetlana Kissileva, Kiev a envoyé l’armée contre la population civile qui refusait le Maïdan dans l’Est de l’Ukraine:Svetlana Kissileva rappelle l’habitude de désinformation dans les médias occidentaux, notamment au sujet des camions blancs de l’aide humanitaire apportée par la Russie aux habitants de la région:La population avait conscience du faux rôle d’observateur joué par l’OSCE suite aux Accords de Minsk:Et malgré les tirs constants, encore aujourd’hui, Svetlana Kissileva souligne que la vie reprend à Donetsk, avec les réouverture des écoles et des théâtres:Cela reste parfois difficile à cause des tirs de l’armée atlantico-ukrainienne contre les bâtiments civils, comme en ce qui concerne l’Université technique de Donetsk. Ici, comme le souligne Svetlana Kissileva, on voit que toutes les régions de Russie s’investissent dans la reconstruction du Donbass:Svetlana Kissileva souligne que des éclats d’armes de l’Otan ont été trouvés avant même 2022, ce qui veut dire que l’armée ukrainienne était déjà fournie:Des camps militaires ont également été instaurés très tôt, même avant le Maïdan de 2014, dans l’Est de l’Ukraine:Comme le raconte Svetlana Kissileva, les gens attendent plutôt que la Russie puisse terminer la dénazification, qui avait été commencée avec la Seconde Guerre mondiale :Comme conclue Svetlana Kissileva:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

