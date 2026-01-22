https://fr.sputniknews.africa/20260122/bcid-aes-vers-une-souverainete-financiere-du-sahel-enjeux-opportunites-et-defis-1082709679.html

BCID-AES: Vers une souveraineté financière du Sahel? Enjeux, opportunités et défis

La BCID-AES a été inaugurée fin 2025 à Bamako. Au-delà du symbole politique, quelles sont les véritables implications économiques de cette banque? Peut-elle... 22.01.2026, Sputnik Afrique

tandem

alliance des états du sahel (aes)

fonds monétaire international (fmi)

podcasts

sahel

BCID-AES: Vers une souveraineté financière du Sahel? Enjeux, opportunités et défis Sputnik Afrique La Banque Confédérale pour l'Investissement et le Développement de l'AES (BCID-AES) a été inaugurée fin 2025 à Bamako. Au-delà du symbole politique, quelles sont les véritables implications économiques de cette banque? Peut-elle réellement transformer les économies sahéliennes? Pour en parler, Tandem reçoit Mohamed Diakité, économiste consultant des études évaluatives à l'audit.

La création de la Banque Confédérale pour l'Investissement et le Développement de l'AES est un événement historique pour les pays du Sahel. Pourquoi historique? Mohamed Diakité, économiste malien, répond au micro de Tandem.Selon notre expert, la BCID-AES se distingue des autres institutions financières existantes en Afrique de l'Ouest par son engagement politique et stratégique, sa flexibilité, son approche moins conditionnelle, ainsi que son périmètre géographique ciblé avec des priorités homogènes. Les principaux défis à relever sont: la mobilisation des ressources financières suffisantes, la qualité de la gouvernance, la transparence, la gestion des risques et l'indépendance vis-à-vis des pressions politiques à court terme.

