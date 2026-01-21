https://fr.sputniknews.africa/20260121/parler-de-prise-de-conscience-sur-lautonomie-strategique-europeenne-est-un-mensonge-1082649332.html

"Parler de prise de conscience sur l'autonomie stratégique européenne est un mensonge"

Emmanuel Macron a plaidé en faveur d'une souveraineté stratégique et économique plus forte en Europe. Au micro de Sputnik Afrique, l'eurodéputé français Thierry Mariani a commenté la prise de parole du Président français.

"Parler de prise de conscience sur l'autonomie stratégique européenne est un mensonge" Sputnik Afrique Emmanuel Macron a plaidé en faveur d'une souveraineté stratégique et économique plus forte en Europe. Au micro de Sputnik Afrique, l'eurodéputé français Thierry Mariani a commenté la prise de parole du Président français.

Retrouvez également dans cette émission: -Modeste Dossou, analyste politique béninois, sur le même sujet; -Thierry Djoussi, président de l'Association des journalistes camerounais pour l'Agriculture et le Développement, sur la filière du café au Cameroun. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

