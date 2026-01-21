https://fr.sputniknews.africa/20260121/parler-de-prise-de-conscience-sur-lautonomie-strategique-europeenne-est-un-mensonge-1082649332.html
"Parler de prise de conscience sur l'autonomie stratégique européenne est un mensonge"
"Parler de prise de conscience sur l'autonomie stratégique européenne est un mensonge"
Emmanuel Macron a plaidé en faveur d'une souveraineté stratégique et économique plus forte en Europe. Au micro de Sputnik Afrique, l'eurodéputé français... 21.01.2026
Emmanuel Macron a plaidé en faveur d'une souveraineté stratégique et économique plus forte en Europe. Au micro de Sputnik Afrique, l'eurodéputé français Thierry Mariani a commenté la prise de parole du Président français.
Retrouvez également dans cette émission: -Modeste Dossou, analyste politique béninois, sur le même sujet; -Thierry Djoussi, président de l'Association des journalistes camerounais pour l'Agriculture et le Développement, sur la filière du café au Cameroun. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
"Parler de prise de conscience sur l'autonomie stratégique européenne est un mensonge"
Emmanuel Macron a plaidé en faveur d'une souveraineté stratégique et économique plus forte en Europe. Au micro de Sputnik Afrique, l'eurodéputé français Thierry Mariani a commenté la prise de parole du Président français.
"Le discours d'Emmanuel Macron sur la souveraineté stratégique européenne, ça relève davantage de l'incantation et de l'intention que de l'action", a déclaré Thierry Mariani au micro de Zone de Contact.
"Parler de prise de conscience sur l'autonomie stratégique européenne est un mensonge. Parce que ce discours est démenti dans tous les actes. Depuis 2017, et même avant, lorsque Macron était conseiller de François Hollande, son camp en France a systématiquement renforcé la dépendance de la France et de l'Europe vis-à-vis des États-Unis. Défense, énergie, industrie numérique, à chaque fois les décisions qui ont été prises, malgré le discours qui était totalement différent, ces décisions ont été prises dans le sens de l'alignement et jamais de l'indépendance", a estimé l'eurodéputé français.
Retrouvez également dans cette émission:
-Modeste Dossou, analyste politique béninois, sur le même sujet;
-Thierry Djoussi, président de l'Association des journalistes camerounais pour l'Agriculture et le Développement, sur la filière du café au Cameroun.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact