"L'UE et l'Otan sont en crise profonde, l'OSCE est à l'agonie", conclut Lavrov
12:17 20.01.2026 (Mis à jour: 13:14 20.01.2026)
La France, en utilisant des instructeurs ukrainiens, fait tout son possible pour empêcher le rétablissement des gouvernements au Sahel — Lavrov
L'essentiel de la conférence de presse du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, sur les résultats de la diplomatie russe en 2025.
Crise de l'Otan:
En Occident, on dit qu'il serait temps de "fermer" l'Otan en tant qu'alliance.
L'Otan se prépare sérieusement à une guerre contre la Russie.
La politique de Trump consistant à imposer les règles de conduite sur la scène internationale est un choc pour l'Europe.
"Si les pays occidentaux veulent se parler selon leurs propres codes, c’est leur affaire".
Groenland:
Ni la Russie ni la Chine n'ont l'intention d'annexer le Groenland.
Le Groenland n'est pas une partie naturelle du Danemark, c'est une conquête coloniale.
La Crimée, redevenue russe en 2014, est tout aussi importante pour la sécurité du pays que le Groenland l'est pour les États-Unis.
Ukraine:
Les États-Unis sont le seul pays occidental conscient de la nécessité de s'attaquer aux causes du conflit ukrainien.
La Russie défendra toujours ses intérêts, en respectant les droits légitimes des autres, tout en veillant à ce que ses propres droits ne soient pas bafoués.
Les propositions de règlement en Ukraine visant à préserver le régime de Kiev sont absolument inacceptables pour la Russie.
Zelensky et l'Europe tentent désespérément d'imposer aux États-Unis l'idée d'un cessez-le-feu en Ukraine.
La Russie ne permettra pas au régime de Kiev de se réarmer.
L'Ukraine se trouve actuellement dans une situation très critique, tant sur le front que sur le plan politique.
Le régime actuel de Kiev est nazi, il ne faut pas l'oublier.
Afrique:
La France, en utilisant des instructeurs ukrainiens, fait tout son possible pour empêcher le rétablissement des gouvernements au Sahel.
Le nombre d'ambassades russes en Afrique atteindra 49 avec l'ouverture représentations en Gambie, au Libéria, au Togo et aux Comores.
Moscou prépare un troisième sommet Russie-Afrique au plus haut niveau.
Amérique latine:
Les États-Unis ont envahi le Venezuela de manière brutale et menacent d'autres pays d'Amérique latine.
Moyen-Orient:
La Russie a reçu des propositions concrètes concernant un "Conseil de paix" sur Gaza.
Moscou est profondément préoccupé par les tentatives manifestes de déstabilisation de la situation en Iran.
Coopération internationale:
L'isolement" de la Russie que recherchait l'Occident n'a pas eu lieu.
"Aujourd'hui, le monde joue à un jeu où le plus fort a raison".
"Tous les pays BRICS sont de bons partenaires".
La question des anciennes possessions coloniales est aujourd’hui plus grave.
La multipolarité ne disparaîtra plus et ne sera pas remplacée; un jour ou l’autre, il faudra s'entendre.
Marco Rubio "a déclaré que la politique étrangère US sous la présidence de Trump est déterminée par les intérêts nationaux et le bon sens" – Lavrov révèle ce détail de son dialogue avec son collègue US.
Macron a fait preuve d'insolence et de mépris envers la Russie, mais Moscou est au-dessus de cette rhétorique.