Les États-Unis sont le seul pays occidental conscient de la nécessité de s'attaquer aux causes du conflit ukrainien.

La Russie défendra toujours ses intérêts, en respectant les droits légitimes des autres, tout en veillant à ce que ses propres droits ne soient pas bafoués.

Les propositions de règlement en Ukraine visant à préserver le régime de Kiev sont absolument inacceptables pour la Russie.

Zelensky et l'Europe tentent désespérément d'imposer aux États-Unis l'idée d'un cessez-le-feu en Ukraine.

La Russie ne permettra pas au régime de Kiev de se réarmer.

L'Ukraine se trouve actuellement dans une situation très critique, tant sur le front que sur le plan politique.