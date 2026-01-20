https://fr.sputniknews.africa/20260120/kiknadze--dans-les-guerres-ce-sont-les-enseignants-et-les-pretres-qui-remportent-la-victoire-1082627252.html

Kiknadze : "Dans les guerres, ce sont les enseignants et les prêtres qui remportent la victoire"

Kiknadze : "Dans les guerres, ce sont les enseignants et les prêtres qui remportent la victoire"

Dans cet entretien, Vladimir Kiknazdze, docteur ès sciences historiques, historien militaire et auteur, revient sur l’importance de l’enseignement de... 20.01.2026, Sputnik Afrique

Kiknadze : "Dans les guerres, ce sont les enseignants et les prêtres qui remportent la victoire" Sputnik Afrique Dans cet entretien, Vladimir Kiknazdze, docteur ès sciences historiques, historien militaire et auteur, revient sur l’importance de l’enseignement de l’histoire sur une base nationale et du patriotisme en Russie, fondé sur l’amour de soi, à l’inverse de l’Ukraine, où il repose sur la haine.

La guerre civilisationnelle conduite par la Russie n’a pas commencé en 2014, selon Vladimir Kiknadze. La sirène d’alarme a été tirée bien avant:L’USAID, ainsi que ses équivalents au Canada et au Royaume-Uni, ont investi depuis 1992 des sommes très importantes pour réécrire l’histoire en Ukraine et développer la haine contre la Russie.Le processus s’est accéléré ces dernières années:Pour Vladimir Kiknadze, la mondialisation, qui est une forme de néocolonialisme, n’est pas une fatalité:La Russie est aux avant-postes du combat pour un retour au national et s’appuie en cela sur sa propre conception du patriotisme:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

