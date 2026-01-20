https://fr.sputniknews.africa/20260120/burkina-les-energies-renouvelables-doivent-etre-un-pilier-central-mais-pas-lunique-fondation-1082627000.html

Burkina: “Les énergies renouvelables doivent être un pilier central, mais pas l'unique fondation”

Burkina: “Les énergies renouvelables doivent être un pilier central, mais pas l'unique fondation”

Et si le vrai défi énergétique africain n’était pas de produire plus, mais de penser mieux? Loin des discours enchantés sur le tout-solaire, ce nouveau numéro... 20.01.2026, Sputnik Afrique

Dans cet épisode d’Avenir Souverain sur Sputnik Afrique, nous avons pris le temps d’écouter une parole rare, ancrée dans le terrain et affranchie des slogans. Avec Anthelme Zémané, expert burkinabè des questions énergétiques, ancien directeur technique de l’ANEREE et spécialiste du stockage de l’énergie, la discussion s’est construite autour d’un constat central: l’Afrique ne manque ni de soleil ni de potentiel, mais d’un système énergétique pensé pour ses usages réels.Selon lui, la transition énergétique échoue souvent lorsque la théorie oublie le contexte, car produire de l’électricité le jour ne suffit pas quand les besoins essentiels apparaissent le soir, la nuit ou dans des réseaux fragiles.Pour Anthelme Zémané, le cœur du problème n’est donc pas la production, mais la capacité à stocker, gérer et stabiliser l’énergie dans des environnements marqués par l’irrégularité de la demande, la chaleur, la poussière, le manque d’infrastructures et parfois même l’absence de maintenance locale.À travers des exemples concrets, l’expert des questions énergétiques déconstruit l’illusion du tout-solaire présenté comme une solution miracle et plaide pour une transition énergétique africaine fondée sur le mix, l’efficacité énergétique et la formation des compétences locales.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

