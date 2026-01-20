https://fr.sputniknews.africa/20260120/burkina-les-energies-renouvelables-doivent-etre-un-pilier-central-mais-pas-lunique-fondation-1082627000.html
Burkina: “Les énergies renouvelables doivent être un pilier central, mais pas l'unique fondation”
Burkina: “Les énergies renouvelables doivent être un pilier central, mais pas l'unique fondation”
Sputnik Afrique
Et si le vrai défi énergétique africain n’était pas de produire plus, mais de penser mieux? Loin des discours enchantés sur le tout-solaire, ce nouveau numéro... 20.01.2026, Sputnik Afrique
2026-01-20T17:27+0100
2026-01-20T17:27+0100
2026-01-20T17:27+0100
avenir souverain
podcasts
afrique
afrique subsaharienne
burkina faso
transition
secteur énergétique
sécurité énergétique
stratégie énergétique
crise énergétique
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/01/14/1082627109_0:225:1024:801_1920x0_80_0_0_4c600c4de37fea3a4102706e6b46956d.jpg
Burkina: “Les énergies renouvelables doivent être un pilier central, mais pas l'unique fondation”
Sputnik Afrique
Et si le vrai défi énergétique africain n’était pas de produire plus, mais de penser mieux? Loin des discours enchantés sur le tout-solaire, ce nouveau numéro d’Avenir Souverain explore une vérité souvent ignorée: sans stockage, sans réseaux robustes et sans solutions adaptées aux réalités locales, la transition énergétique reste un mirage.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain sur Sputnik Afrique, nous avons pris le temps d’écouter une parole rare, ancrée dans le terrain et affranchie des slogans. Avec Anthelme Zémané, expert burkinabè des questions énergétiques, ancien directeur technique de l’ANEREE et spécialiste du stockage de l’énergie, la discussion s’est construite autour d’un constat central: l’Afrique ne manque ni de soleil ni de potentiel, mais d’un système énergétique pensé pour ses usages réels.Selon lui, la transition énergétique échoue souvent lorsque la théorie oublie le contexte, car produire de l’électricité le jour ne suffit pas quand les besoins essentiels apparaissent le soir, la nuit ou dans des réseaux fragiles.Pour Anthelme Zémané, le cœur du problème n’est donc pas la production, mais la capacité à stocker, gérer et stabiliser l’énergie dans des environnements marqués par l’irrégularité de la demande, la chaleur, la poussière, le manque d’infrastructures et parfois même l’absence de maintenance locale.À travers des exemples concrets, l’expert des questions énergétiques déconstruit l’illusion du tout-solaire présenté comme une solution miracle et plaide pour une transition énergétique africaine fondée sur le mix, l’efficacité énergétique et la formation des compétences locales.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
afrique
afrique subsaharienne
burkina faso
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Ahmat Tahir Bakhit
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png
Ahmat Tahir Bakhit
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/01/14/1082627109_0:129:1024:897_1920x0_80_0_0_0c453498d243c8e5a1bc0b8edbfc28db.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ahmat Tahir Bakhit
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png
podcasts, afrique, afrique subsaharienne, burkina faso, transition, secteur énergétique, sécurité énergétique, stratégie énergétique, crise énergétique, énergies renouvelables, énergie solaire, stockage, efficacité, infrastructure, souveraineté, аудио
podcasts, afrique, afrique subsaharienne, burkina faso, transition, secteur énergétique, sécurité énergétique, stratégie énergétique, crise énergétique, énergies renouvelables, énergie solaire, stockage, efficacité, infrastructure, souveraineté, аудио
Burkina: “Les énergies renouvelables doivent être un pilier central, mais pas l'unique fondation”
Et si le vrai défi énergétique africain n’était pas de produire plus, mais de penser mieux? Loin des discours enchantés sur le tout-solaire, ce nouveau numéro d’Avenir Souverain explore une vérité souvent ignorée: sans stockage, sans réseaux robustes et sans solutions adaptées aux réalités locales, la transition énergétique reste un mirage.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain sur Sputnik Afrique, nous avons pris le temps d’écouter une parole rare, ancrée dans le terrain et affranchie des slogans. Avec Anthelme Zémané
, expert burkinabè des questions énergétiques, ancien directeur technique de l’ANEREE et spécialiste du stockage de l’énergie, la discussion s’est construite autour d’un constat central: l’Afrique ne manque ni de soleil ni de potentiel, mais d’un système énergétique
pensé pour ses usages réels.
Selon lui, la transition énergétique échoue souvent lorsque la théorie oublie le contexte, car produire de l’électricité le jour ne suffit pas quand les besoins essentiels apparaissent le soir, la nuit ou dans des réseaux fragiles.
Pour Anthelme Zémané, le cœur du problème n’est donc pas la production, mais la capacité à stocker, gérer et stabiliser l’énergie dans des environnements marqués par l’irrégularité de la demande, la chaleur, la poussière, le manque d’infrastructures et parfois même l’absence de maintenance locale.
À travers des exemples concrets, l’expert des questions énergétiques déconstruit l’illusion du tout-solaire présenté comme une solution miracle et plaide pour une transition énergétique africaine fondée sur le mix, l’efficacité énergétique
et la formation des compétences locales.
“Le problème de la transition énergétique n’est pas la capacité de produire, mais surtout la capacité de stocker et de gérer l’énergie dans le contexte réel. En Afrique, l’irrégularité de la production rencontre l’irrégularité de la demande: on a des journées très ensoleillées, mais les besoins critiques apparaissent le soir ou la nuit. Sans stockage fiable, durable et abordable, les énergies renouvelables restent limitées dans leur impact réel. L’expérience africaine nous a appris que la transition énergétique n’est pas seulement une affaire de technologie, c’est une affaire de contexte, de réseaux, de formation, de gouvernance et de capacité des populations à entretenir leurs propres systèmes”, a-t-il rappelé.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify