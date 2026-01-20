https://fr.sputniknews.africa/20260120/-fete-des-fama-lun-des-elements-cles-de-la-souverainete-malienne-1082620219.html
Fête des FAMa: "L'un des éléments clés de la souveraineté malienne"
Fête des FAMa: "L'un des éléments clés de la souveraineté malienne"
20.01.2026
Fête des FAMa: "L'un des éléments clés de la souveraineté malienne"
Les forces armées maliennes fêtent leur 65e anniversaire. Au micro de Sputnik Afrique, Fousseynou Ouattara, vice-président de la commission de défense et de sécurité du Conseil de transition du Mali, a fait le point sur les préparatifs et sur les derniers succès des FAMa obtenus sur le front.
Retrouvez également dans cette émission: - Pierre Antoine Plaquevent, analyste français, directeur du think tank Strategika, sur l'envoi de troupes françaises au Groenland. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
Les forces armées maliennes fêtent leur 65e anniversaire. Au micro de Sputnik Afrique, Fousseynou Ouattara, vice-président de la commission de défense et de sécurité du Conseil de transition du Mali, a fait le point sur les préparatifs et sur les derniers succès des FAMa obtenus sur le front.
"L'importance de cette fête, c'est que l'un des éléments clés de la souveraineté malienne a été instauré. C'est quelque chose qui nous rappelle le début de l'indépendance. C'est effectivement le 20 janvier que le Président Modibo Keïta a demandé le retrait et le départ définitif de tous les contingents étrangers se trouvant sur le sol malien.", a déclaré M.Ouattara au micro de Zone de Contact.
"Ces derniers moments sont très accentués sur les groupes qui s'attaquaient aux convois de carburant. Nous sommes en train de les éradiquer. Et maintenant, nous sommes en train de répertorier les foyers où ils se regroupaient, et ce sont ces foyers-là que nous sommes en train de détruire petit à petit, tout en faisant de la pédagogie pour que les jeunes gens ne se laissent pas aller à la recherche de gains faciles et ne se fassent enrôler par les groupes armés terroristes", a-t-il ajouté sur les derniers succès des FAMa.
Retrouvez également dans cette émission:
- Pierre Antoine Plaquevent, analyste français, directeur du think tank Strategika, sur l'envoi de troupes françaises au Groenland.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact