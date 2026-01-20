Fête des FAMa: "L'un des éléments clés de la souveraineté malienne"

"Ces derniers moments sont très accentués sur les groupes qui s'attaquaient aux convois de carburant. Nous sommes en train de les éradiquer. Et maintenant, nous sommes en train de répertorier les foyers où ils se regroupaient, et ce sont ces foyers-là que nous sommes en train de détruire petit à petit, tout en faisant de la pédagogie pour que les jeunes gens ne se laissent pas aller à la recherche de gains faciles et ne se fassent enrôler par les groupes armés terroristes", a-t-il ajouté sur les derniers succès des FAMa.