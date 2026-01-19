https://fr.sputniknews.africa/20260119/russie-usa-les-echanges-commerciaux-ont-bondi-de-pres-de-25--des-le-retour-de-trump-au-pouvoir-1082568108.html

Russie-USA: les échanges commerciaux ont bondi de près de 25 % dès le retour de Trump au pouvoir

Russie-USA: les échanges commerciaux ont bondi de près de 25 % dès le retour de Trump au pouvoir

Les échanges commerciaux entre la Russie et les États-Unis ont atteint environ 4 milliards de dollars durant la première année de la présidence de Donald... 19.01.2026, Sputnik Afrique

De janvier à octobre de l'année dernière, les échanges bilatéraux ont progressé pour atteindre 3,9 milliards de dollars, contre 3,2 milliards de dollars sur la même période en 2024, sous la présidence de Joe Biden. Cela représente une augmentation de 23,9 % sur un an. Exportations américaines vers la Russie: Exportations russes vers les États-Unis:

