Les échanges commerciaux entre la Russie et les États-Unis ont atteint environ 4 milliards de dollars durant la première année de la présidence de Donald... 19.01.2026
De janvier à octobre de l'année dernière, les échanges bilatéraux ont progressé pour atteindre 3,9 milliards de dollars, contre 3,2 milliards de dollars sur la même période en 2024, sous la présidence de Joe Biden. Cela représente une augmentation de 23,9 % sur un an. Exportations américaines vers la Russie: Exportations russes vers les États-Unis:
Russie-USA: les échanges commerciaux ont bondi de près de 25 % dès le retour de Trump au pouvoir
07:01 19.01.2026 (Mis à jour: 07:03 19.01.2026)
Les échanges commerciaux entre la Russie et les États-Unis ont atteint environ 4 milliards de dollars durant la première année de la présidence de Donald Trump, selon des calculs fondés sur les données des douanes américaines.
De janvier à octobre de l'année dernière, les échanges bilatéraux ont progressé pour atteindre 3,9 milliards de dollars, contre 3,2 milliards de dollars sur la même période en 2024, sous la présidence de Joe Biden.
Cela représente une augmentation de 23,9 % sur un an.
Exportations américaines vers la Russie:
Instruments médicaux — 53,9 millions de dollars
Sauces et sirops — 34,9 millions de dollars
Équipements d’analyse chimique — 33,8 millions de dollars
Produits pharmaceutiques — 27,9 millions de dollars
Appareils de radiographie — 23,6 millions de dollars
Exportations russes vers les États-Unis:
Engrais azotés — 1,1 milliard de dollars (soit le double)
Platine — 732,9 millions de dollars
Engrais potassiques — 266,5 millions de dollars
Turbines à gaz — 80,7 millions de dollars
Contreplaqué — 61,1 millions de dollars.