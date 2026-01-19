https://fr.sputniknews.africa/20260119/renforcer-le-triumvirat-russie-inde-chine-est-important-dans-le-cadre-de-la-construction-des-brics-1082588246.html
"Renforcer le triumvirat Russie-Inde-Chine est important dans le cadre de la construction des BRICS"
"Renforcer le triumvirat Russie-Inde-Chine est important dans le cadre de la construction des BRICS"
19.01.2026
"Renforcer le triumvirat Russie-Inde-Chine est important dans le cadre de la construction des BRICS"
Dans cet épisode de L’Afrique en Marche, le géopoliticien François Martin décrypte les enjeux du renforcement des relations diplomatiques, politiques et économiques entre Moscou et New Delhi, à la fois sur le plan bilatéral et au sein des BRICS.
Pourquoi le rapprochement entre la Russie et l’Inde prend-il une dimension stratégique majeure dans le nouvel équilibre mondial? Selon François Martin, cette dynamique repose sur plusieurs facteurs clés. D’abord, il rappelle que "ce rapprochement entre l’Inde et la Russie n’est pas nouveau" et s’inscrit dans "une très longue et ancienne collaboration" entre les deux pays. Ensuite, l’Inde, devenue en 2024 le pays le plus peuplé du monde, s’impose comme un acteur économique central, une évolution dont la Russie entend tirer parti.François Martin souligne également l’intérêt pour Moscou "d’équilibrer, en travaillant plus encore avec l’Inde, sa relation, actuellement excellente, avec la Chine, afin que celle-ci ne soit pas trop fusionnelle". Dans ce contexte, "renforcer le triumvirat Russie-Inde-Chine est important dans le cadre de la construction des BRICS".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify
14:40 19.01.2026 (Mis à jour: 14:42 19.01.2026)
Dans cet épisode de L’Afrique en Marche, le géopoliticien François Martin décrypte les enjeux du renforcement des relations diplomatiques, politiques et économiques entre Moscou et New Delhi, à la fois sur le plan bilatéral et au sein des BRICS.
Pourquoi le rapprochement entre la Russie et l’Inde
prend-il une dimension stratégique majeure dans le nouvel équilibre mondial? Selon François Martin, cette dynamique repose sur plusieurs facteurs clés. D’abord, il rappelle que "ce rapprochement entre l’Inde et la Russie n’est pas nouveau" et s’inscrit dans "une très longue et ancienne collaboration" entre les deux pays. Ensuite, l’Inde, devenue en 2024 le pays le plus peuplé du monde, s’impose comme un acteur économique central, une évolution dont la Russie entend tirer parti.
"New Delhi ne cherche pas forcément à se recentrer, parce qu’elle pratique toujours une politique très équilibrée entre l’Ouest et l’Est. Par contre, il est possible qu’elle cherche à montrer à l’Ouest, et aux USA en particulier, qu’ils ne la prennent pas suffisamment au sérieux", souligne-t-il.
François Martin souligne également l’intérêt pour Moscou "d’équilibrer, en travaillant plus encore avec l’Inde, sa relation, actuellement excellente, avec la Chine, afin que celle-ci ne soit pas trop fusionnelle". Dans ce contexte, "renforcer le triumvirat Russie-Inde-Chine est important dans le cadre de la construction des BRICS".
Enfin, il insiste sur le rôle central de Moscou: "l’un des rôles de la Russie consiste certainement à se constituer comme un pont entre l’Inde et la Chine". Une alliance tripartite appelée, selon lui, à devenir "le pivot de la nouvelle organisation des BRICS", indispensable à l’équilibre stratégique du monde multipolaire.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify