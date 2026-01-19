https://fr.sputniknews.africa/20260119/que-signifie-le-role-dobservateur-de-lethiopie-lors-des-exercices-navals-des-brics---1082567986.html

Que signifie le rôle d'observateur de l'Éthiopie lors des exercices navals des BRICS?

19.01.2026

L'Éthiopie dépasse le simple cadre d'une adhésion politique aux BRICS pour devenir un partenaire de sécurité opérationnel, a déclaré le lieutenant Yosef Shegaw à Sputnik Afrique.L'Éthiopie ne restera pas un simple observateur passif face à l'évolution vers la multipolarité, a ajouté le lieutenant. Autrefois perçue comme un pays enclavé, elle se réaffirme aujourd'hui comme une puissance maritime à portée stratégique croissante. Selon Yosef Shegaw, l'engagement de l'Éthiopie auprès des pays des BRICS illustre la coopération Sud-Sud fondée sur le respect mutuel et le développement partagé, plutôt que sur des arrangements paternalistes. Le rôle de l'Éthiopie au sein du cadre maritime des BRICS marque une nouvelle ère, garantissant la prospérité nationale grâce à des marins compétents et une vision stratégique claire, conclut-il. Si le terme "enclavé" sous-entend la passivité, "relié à la mer" reflète mieux la position de l'Éthiopie en tant que moteur économique régional. Il a insisté sur le fait que l'agenda stratégique de l'Éthiopie s'appuie sur des infrastructures régionales telles que la ligne ferroviaire Addis-Djibouti et les corridors routiers vers Berbera, l'accès à la mer constituant un prolongement naturel de ses intérêts souverains.

