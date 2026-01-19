https://fr.sputniknews.africa/20260119/lotan-se-retrouve-dans-une-situation-compliquee-parce-quil-ne-peut-pas-reconnaitre-la-defaite-1082582022.html

"L'Otan se retrouve dans une situation compliquée parce qu'il ne peut pas reconnaître la défaite"

Dans cet épisode de Sans Détour, Karine Bechet revient sur l’actualité internationale avec Alexandre Kouzik, rédacteur en chef de Radio Sputnik Afrique... 19.01.2026, Sputnik Afrique

sans détour

podcasts

otan

conflit ukrainien

politique

russie

europe

venezuela

groenland

"L'Otan se retrouve dans une situation compliquée parce qu'il ne peut pas reconnaître la défaite" Sputnik Afrique Dans cet épisode de Sans Détour, Karine Bechet revient sur l’actualité internationale avec Alexandre Kouzik, rédacteur en chef de Radio Sputnik Afrique: attaque contre la résidence de Vladimir Poutine, agression américaine contre de Venezuela – et jusqu’où? –, piraterie en haute mer contre des tankers russes, coalition des volontaires.

Selon Karine Bechet, l’attaque de la résidence de Vladimir Poutine dans la région de Novgorod, qui visait son élimination physique, faisait échos à l’avancée de l’armée russe:Pour Karine Bechet, si le régime de Kiev est sans conteste un régime terroriste, la question de la responsabilité des pays de l’Otan doit être posée juridiquement:La réponse par le tir du missile Orechnik par la Russie a fait comprendre, qu’elle pouvait toucher des cibles éloignées, si elle en a la volonté, puisqu’il est sans égal. Karine Bechet souligne l’urgence pour les élites globalistes de se ressaisir:Pour Karine Bechet, le problème réside dans la faiblesse des élites occidentales :Pour Karine Bechet, l’enlèvement du Président vénézuélien Maduro et de sa femme par les Américains est totalement illégal:Ainsi, pour Karine Bechet, il existe aujourd’hui un conflit entre deux visions du monde:Et ceci se voit également à l’égard du Groenland, où la technique utilisée est classique pour les Américains:Karine Bechet souligne le caractère illusoire de la constitution d’une armée européenne, soulignant le problème que poserait l’intégration de la Grande-Bretagne:En tout cas, pour Karine Bechet, cela est le signe d’un changement de nature de l’UE:Une agression militaire par les États-Unis contre le Groenland ferait tomber les illusions quant à la véritable nature des organisations internationales:Pour Karine Bechet, la question des garanties de sécurité de l’Ukraine, qui prévoit la présence de pays de l’Otan, soutenant la guerre en Ukraine, ne peut se référer à la situation de l’Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, les buts en Ukraine étant inverses:Le but des Occidentaux, ici, selon Karine Bechet, n’a pas changé:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

