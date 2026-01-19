"L'Otan se retrouve dans une situation compliquée parce qu'il ne peut pas reconnaître la défaite"
"L'Otan se retrouve dans une situation compliquée parce qu'il ne peut pas reconnaître la défaite"
S'abonner
Dans cet épisode de Sans Détour, Karine Bechet revient sur l’actualité internationale avec Alexandre Kouzik, rédacteur en chef de Radio Sputnik Afrique: attaque contre la résidence de Vladimir Poutine, agression américaine contre de Venezuela – et jusqu’où? –, piraterie en haute mer contre des tankers russes, coalition des volontaires.
Selon Karine Bechet, l’attaque de la résidence de Vladimir Poutine dans la région de Novgorod, qui visait son élimination physique, faisait échos à l’avancée de l’armée russe:
"[Les pays de l’Otan] n'arrivent pas à faire plier la Russie sur le front. Ils n'arrivent pas à faire plier la Russie sur le plan diplomatique non plus. On en revient finalement, en quelque sorte, aux fondamentaux, je dirais presque historiques de la guerre. Vous attaquez le chef, vous désorganisez l'armée".
Pour Karine Bechet, si le régime de Kiev est sans conteste un régime terroriste, la question de la responsabilité des pays de l’Otan doit être posée juridiquement:
"Se pose la question également, dans ce cas-là, de la responsabilité des pays de l'Otan pour les crimes commis ou les tentatives de crime commis par justement le régime de Kiev contre la Russie, puisque selon les règles internationales, si, en connaissance de cause, vous fournissez des armes ou les moyens de commettre une violation du droit international, vous êtes co-responsables ou co-auteurs".
La réponse par le tir du missile Orechnik par la Russie a fait comprendre, qu’elle pouvait toucher des cibles éloignées, si elle en a la volonté, puisqu’il est sans égal. Karine Bechet souligne l’urgence pour les élites globalistes de se ressaisir:
"Malheureusement, la culture politique russe aujourd'hui est très souvent interprétée comme un signe de faiblesse de la Russie. Ce qui fait qu'au lieu de laisser le temps de se calmer, ces idiots ne font rien d'autre que de penser qu'ils ont les mains libres et que, de toute manière, la Russie ne réagira pas. Et c'est une erreur stratégique fondamentale de leur part. Ce n'est pas parce que vous êtes rationnels et conscients qu'à un moment donné, vous n'allez pas dire: maintenant, ça va trop loin, parce que là, réellement, mon intérêt vital est en jeu. Et il me semble que l'Occident doit absolument comprendre cette limite. Que si, réellement, à un moment donné, ils font le pas de trop qui va mettre en jeu l'intérêt vital de la Russie, la Russie va adopter toutes les stratégies de défense. Et il est évident que la Russie ne va pas tranquillement se laisser piétiner et se laisser faire disparaître".
Pour Karine Bechet, le problème réside dans la faiblesse des élites occidentales :
"Tous ces personnages qui sont mis en place, ces Zelensky ou autres, ce ne sont finalement que des marionnettes, que des visages qui n'ont aucune culture politique, aucune vision stratégique. C'est utile pour les globalistes, parce que ça permet de plus facilement manipuler ces personnes et d’utiliser ces territoires comme on en a besoin".
Pour Karine Bechet, l’enlèvement du Président vénézuélien Maduro et de sa femme par les Américains est totalement illégal:
"[Les États-Unis agissent] sur la base d'une décision, qui a été prise par un tribunal américain par contumace, c'est-à-dire sans présentation de l'inculpé, donc sans procédure contradictoire à l'égard de Maduro, pas à l'égard de sa femme. Sur la base de cette décision, les forces armées américaines sortent du territoire américain, agissent hors juridiction américaine, s'emparent de Maduro et de sa femme, et ils sont amenés absolument volontairement un pistolet sur la tempe. Ça s'appelle un enlèvement. C'est, en soi, un crime".
Ainsi, pour Karine Bechet, il existe aujourd’hui un conflit entre deux visions du monde:
"Nous sommes dans une situation conflictuelle entre les visions idéologiques, puisque finalement la guerre qui se mène, c'est une guerre de visions du monde. Soit vous êtes pour la globalisation américano-centrée, soit vous êtes pour un monde multipolaire – vision que défendent la Chine, l'Afrique, derrière la Russie".
Et ceci se voit également à l’égard du Groenland, où la technique utilisée est classique pour les Américains:
"D'un côté, effectivement, vous avez la menace, qui est excessive, mais qui est censée toujours devoir faire accepter la proposition, qui, elle, n'est pas acceptable. C'est un peu ce qui est fait avec la Russie aussi sur le front ukrainien".
Karine Bechet souligne le caractère illusoire de la constitution d’une armée européenne, soulignant le problème que poserait l’intégration de la Grande-Bretagne:
"Comment met-on en place une Europe de la défense dans le cadre de l'Union européenne en intégrant à l’une des positions clés un pays qui n'en fait pas partie? Cela montre le côté complètement fictif du Brexit, sauf sur la question monétaire. Mais ça montre bien que, sur tous les grands sujets de politique internationale, la Grande-Bretagne et l'Union européenne avancent main dans la main sans aucun problème. On le voit au sujet de l'Ukraine, au sujet la Russie".
En tout cas, pour Karine Bechet, cela est le signe d’un changement de nature de l’UE:
"Cela montre quand même bien cette volonté de militarisation de l'Union européenne, qui était quand-même une institution, à la base, strictement économique, qui ensuite est devenue une institution politique, et qui maintenant devient presque une organisation militaire. Une évolution inquiétante".
Une agression militaire par les États-Unis contre le Groenland ferait tomber les illusions quant à la véritable nature des organisations internationales:
"Cela mettrait fin à l'illusion de l'Otan, à l’illusion du fait que l'Otan soit une organisation entre les pays. Cela montre bien finalement ce que finalement tout le monde sait, puisque c'est un secret de polichinelle: que les États-Unis dirigent l'Otan. Il n’y a qu’un centre et cette organisation n'est là que pour défendre les intérêts de ce centre. (...) C'est la fin de l'illusion en général du fonctionnement des organismes internationaux, qui ont été mis en place à la suite de la Seconde Guerre mondiale".
Pour Karine Bechet, la question des garanties de sécurité de l’Ukraine, qui prévoit la présence de pays de l’Otan, soutenant la guerre en Ukraine, ne peut se référer à la situation de l’Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, les buts en Ukraine étant inverses:
"L'exemple donné est celui de l'occupation de l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, et cet exemple est souvent donné justement par les Occidentaux, parce que c'est un faux exemple. La question des forces d'occupations après la Seconde Guerre mondiale en Allemagne était justifiée parce que les pays vainqueurs contrôlaient le territoire du pays vaincu pour éviter justement son réarmement, pour opérer un changement réel de régime politique, pour opérer la dénazification".
Le but des Occidentaux, ici, selon Karine Bechet, n’a pas changé:
"Les Occidentaux n'ont pas besoin d'une véritable paix. Ils ont besoin de la victoire. Ils ont besoin de contrôler le territoire. Et la défaite stratégique de la Russie, pour eux, reste toujours à l'ordre du jour".
► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict