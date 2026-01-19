https://fr.sputniknews.africa/20260119/cest-le-meilleur-vainqueur-de-la-can-1082589341.html

"C'est le meilleur vainqueur de la CAN"

"C'est le meilleur vainqueur de la CAN"

Sputnik Afrique

La Coupe d'Afrique des nations 2025 a rendu son verdict avec la victoire du Sénégal en prolongation contre le Maroc. Au micro de Sputnik Afrique, le... 19.01.2026, Sputnik Afrique

2026-01-19T15:11+0100

2026-01-19T15:11+0100

2026-01-19T15:11+0100

zone de contact

podcasts

coupe d'afrique des nations can

football

afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/01/13/1082589173_0:0:1276:718_1920x0_80_0_0_5ef5aa4a6b8e90f01b19f44ab401caf0.jpg

"C'est le meilleur vainqueur de la CAN" Sputnik Afrique La Coupe d'Afrique des nations 2025 a rendu son verdict avec la victoire du Sénégal en prolongation contre le Maroc. Au micro de Sputnik Afrique, le journaliste sportif camerounais Willy Kak a partagé ses analyses de cette 35e édition de la compétition phare du football africain.

Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, coupe d'afrique des nations can, football, afrique, аудио