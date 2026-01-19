https://fr.sputniknews.africa/20260119/cest-le-meilleur-vainqueur-de-la-can-1082589341.html
"C'est le meilleur vainqueur de la CAN"
"C'est le meilleur vainqueur de la CAN"
Sputnik Afrique
La Coupe d'Afrique des nations 2025 a rendu son verdict avec la victoire du Sénégal en prolongation contre le Maroc. Au micro de Sputnik Afrique, le... 19.01.2026, Sputnik Afrique
2026-01-19T15:11+0100
2026-01-19T15:11+0100
2026-01-19T15:11+0100
zone de contact
podcasts
coupe d'afrique des nations can
football
afrique
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/01/13/1082589173_0:0:1276:718_1920x0_80_0_0_5ef5aa4a6b8e90f01b19f44ab401caf0.jpg
"C'est le meilleur vainqueur de la CAN"
Sputnik Afrique
La Coupe d'Afrique des nations 2025 a rendu son verdict avec la victoire du Sénégal en prolongation contre le Maroc. Au micro de Sputnik Afrique, le journaliste sportif camerounais Willy Kak a partagé ses analyses de cette 35e édition de la compétition phare du football africain.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
afrique
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/01/13/1082589173_0:0:958:718_1920x0_80_0_0_9a8c72b860bdd454ec94d5df3c051d1c.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
podcasts, coupe d'afrique des nations can, football, afrique, аудио
podcasts, coupe d'afrique des nations can, football, afrique, аудио
"C'est le meilleur vainqueur de la CAN"
La Coupe d'Afrique des nations 2025 a rendu son verdict avec la victoire du Sénégal en prolongation contre le Maroc. Au micro de Sputnik Afrique, le journaliste sportif camerounais Willy Kak a partagé ses analyses de cette 35e édition de la compétition phare du football africain.
"C'est le meilleur vainqueur de la CAN. Et c'était la meilleure équipe de cette Coupe d'Afrique des nations qui l'a remportée, parce que depuis son premier match, que ce soit en phase de poules et même la deuxième phase, le Sénégal a démontré de très bonnes choses", a déclaré Willy Kak au micro de Zone de Contact.
"Je pense que le message, il est clair: c'est qu'il faut désormais que les États africains comprennent qu'il y a de la ressource en Afrique. Moi, je ne comprends jamais pourquoi on pense que ce n'est qu'au football qu'il n'y a pas de ressources.", a-t-il ajouté.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact