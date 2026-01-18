https://fr.sputniknews.africa/20260118/can-2025-le-selectionneur-du-nigeria-fier-de-son-equipe-qui-a-gagne-la-3e-place-1082545268.html

CAN-2025: Le sélectionneur du Nigeria "fier" de son équipe qui a gagné la 3e place

CAN-2025: Le sélectionneur du Nigeria "fier" de son équipe qui a gagné la 3e place

Le sélectionneur du Nigeria, Eric Chelle, s'est dit "fier" de son équipe après avoir pris la 3ème place de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025

"Je suis fier de mes joueurs pour tout le travail qu'ils ont accompli et les efforts qu'ils ont fournis durant cette CAN", a indiqué le coach du Nigeria lors de la conférence de presse ayant suivi le match de classement, disputé samedi au Complexe Sportif Mohammed V à Casablanca.Eric Chelle s'est dit "heureux" pour son équipe d'avoir décroché la 3ème place et terminé la compétition sur une note positive après un bon parcours tout au long de la compétition.S'agissant de la physionomie du match contre l'Égypte, l'entraineur du Nigeria a fait observer que la 1ère mi-temps a été difficile pour son équipe, qui a, toutefois, réussi à s'améliorer lors de la 2ème période en gardant davantage le ballon et en se projetant plus vers l'avant.Saluant la combativité et le bon niveau affiché par ses joueurs, il a notamment mis en avant la prestation remarquable du gardien des "Super Eagles", Stanley Nwabali, qui a été décisif lors de la séance des tirs au but.Nwabali, élu homme du match, a fait part de sa joie pour la victoire des "Super Eagles" dans la petite finale de la CAN, insistant que son objectif était d'aider l'équipe à s'imposer dans cette rencontre pour monter sur le podium."J'ai aidé l'équipe à gagner ce match et à décrocher le bronze mais le travail d'équipe et la force collective sont les facteurs les plus importants pour réaliser une telle performance", a-t-il ajouté.De son côté, le sélectionneur de l'Égypte, Hossam Hassan, s'est dit "satisfait" de la prestation de ses joueurs malgré la défaite face au Nigeria et du niveau global affiché par son équipe tout au long de ce tournoi.Et d’affirmer que la sélection égyptienne a de grandes ambitions pour les prochaines compétitions.Le plus important désormais est de capitaliser sur les acquis de cette CAN, de rectifier les erreurs et de continuer à travailler et de bâtir une équipe forte et homogène pour l'avenir, a-t-il souligné.En finale de cette compétition continentale, le Maroc affrontera le Sénégal, dimanche (20h00) au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat.

