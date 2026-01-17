https://fr.sputniknews.africa/20260117/son-assassinat-nest-pas-seulement-celui-dun-homme-lumumba-le-projet-inacheve-1082504272.html

“Son assassinat n'est pas seulement celui d'un homme”: Lumumba, le projet inachevé

Soixante-cinq ans après son assassinat, Lumumba demeure une conscience dérangeante de l’histoire africaine. Symbole d’une souveraineté inachevée et d’un... 17.01.2026, Sputnik Afrique

“Son assassinat n'est pas seulement celui d'un homme”: Lumumba, le projet inachevé Sputnik Afrique Soixante-cinq ans après son assassinat, Lumumba demeure une conscience dérangeante de l’histoire africaine. Symbole d’une souveraineté inachevée et d’un panafricanisme sans compromis, sa parole continue d’interroger l’Afrique contemporaine. Sur les ondes de Sputnik Afrique, un professeur congolais revient sur l’héritage politique de Lumumba.

Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous revenons sur la figure de Patrice Émery Lumumba, premier chef de gouvernement du Congo indépendant, dont l’assassinat en 1961 continue de structurer les débats africains sur la souveraineté, l’indépendance réelle et la place du continent dans un monde en recomposition.Selon le professeur Alphonse Maindo, enseignant en sciences politiques à l’université de Kisangani et militant des droits humains, Lumumba n’a gouverné que quelques mois, mais son héritage dépasse largement la durée de son passage au pouvoir, tant il incarnait une rupture radicale avec l’ordre colonial et la dépendance économique imposée à l’Afrique.Pour le politologue, l’élimination de Lumumba a durablement pesé sur la trajectoire du Congo et de l’Afrique centrale, ouvrant la voie à des décennies de déstabilisation, de régimes autoritaires et d’ingérences étrangères, soutenues par des puissances occidentales soucieuses de préserver leurs intérêts. Toujours selon le professeur Maindo, la valorisation de Lumumba au-delà du continent, notamment en Russie, s’explique par ce qu’il représente: un symbole de la lutte pour la souveraineté nationale, l’égalité entre les peuples et un multilatéralisme respectueux. Autant de valeurs qui résonnent aujourd’hui dans les débats du Sud global.Enfin, M.Maindo insiste sur le fait que les gestes symboliques -comme la restitution d’une dent de Lumumba en 2022- restent insuffisants sans une vérité complète, une justice réelle et des réparations à la hauteur du crime historique commis contre le peuple congolais.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

