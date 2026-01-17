https://fr.sputniknews.africa/20260117/le-togo-est-le-premier-pays-dafrique-de-louest-en-termes-de-climat-des-affaires-1082518258.html
Le Togo est le premier pays d'Afrique de l'Ouest en termes de climat des affaires
Le Togo est le premier pays d'Afrique de l'Ouest en termes de climat des affaires
Sputnik Afrique
Le Togo a conservé son rang de premier pays d’Afrique de l’Ouest en termes de climat des affaires, tout en se hissant à la 4è place du classement africain des... 17.01.2026, Sputnik Afrique
2026-01-17T06:58+0100
2026-01-17T06:58+0100
2026-01-17T07:01+0100
togo
afrique
affaires
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/01/11/1082518378_0:308:3091:2047_1920x0_80_0_0_b5819d437afe06e59f6f3842fcaf19c0.jpg
Cette performance vient confirmer la dynamique déjà observée lors de la première édition du B-Ready en 2024, où le Togo avait déjà occupé la première place à l'échelle régionale, soulignent des médias locaux, en relayant ledit rapport.Cette évaluation, menée auprès d'entreprises implantées au Togo et d'experts économiques, révèle des performances remarquables sur certains indicateurs clés, indique-t-on, précisant que le pays brille particulièrement en matière d'entrée des entreprises sur le marché, avec un score impressionnant de 85,77 points.Le cadre réglementaire obtient également une note honorable de 66,26 points, témoignant d'une gouvernance économique en progression, alors que l'efficacité opérationnelle affiche 57,38 points, suggérant des marges d'amélioration notamment sur les délais et coûts de conformité administrative.Ces résultats s'inscrivent dans le cadre du nouveau mécanisme "Business Ready", qui remplace l'ancien instrument "Doing Business". Cette évaluation, qui a couvert 101 pays, s'articule autour de dix domaines clés regroupés en trois piliers stratégiques : le cadre réglementaire, la qualité des services publics et l'efficacité opérationnelle.
togo
afrique
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/01/11/1082518378_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_52871bd78932d2770c7767b0173a212c.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
togo, afrique, affaires
Le Togo est le premier pays d'Afrique de l'Ouest en termes de climat des affaires
06:58 17.01.2026 (Mis à jour: 07:01 17.01.2026)
Le Togo a conservé son rang de premier pays d’Afrique de l’Ouest en termes de climat des affaires, tout en se hissant à la 4è place du classement africain des pays ayant le plus amélioré leur environnement des affaires, avec un score global de 61,52 points, selon le rapport Business Ready (B-Ready) 2025 publié récemment par la Banque mondiale (BM).
Cette performance vient confirmer la dynamique déjà observée lors de la première édition du B-Ready en 2024, où le Togo avait déjà occupé la première place à l'échelle régionale, soulignent des médias locaux, en relayant ledit rapport.
Cette évaluation, menée auprès d'entreprises implantées au Togo et d'experts économiques, révèle des performances remarquables sur certains indicateurs clés, indique-t-on, précisant que le pays brille particulièrement en matière d'entrée des entreprises sur le marché, avec un score impressionnant de 85,77 points.
Le cadre réglementaire obtient également une note honorable de 66,26 points, témoignant d'une gouvernance économique en progression, alors que l'efficacité opérationnelle affiche 57,38 points, suggérant des marges d'amélioration notamment sur les délais et coûts de conformité administrative.
Ces résultats s'inscrivent dans le cadre du nouveau mécanisme "Business Ready", qui remplace l'ancien instrument "Doing Business". Cette évaluation, qui a couvert 101 pays, s'articule autour de dix domaines clés regroupés en trois piliers stratégiques : le cadre réglementaire, la qualité des services publics et l'efficacité opérationnelle.