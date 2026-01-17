https://fr.sputniknews.africa/20260117/le-togo-est-le-premier-pays-dafrique-de-louest-en-termes-de-climat-des-affaires-1082518258.html

Le Togo est le premier pays d'Afrique de l'Ouest en termes de climat des affaires

Le Togo est le premier pays d'Afrique de l'Ouest en termes de climat des affaires

Sputnik Afrique

Le Togo a conservé son rang de premier pays d’Afrique de l’Ouest en termes de climat des affaires, tout en se hissant à la 4è place du classement africain des... 17.01.2026, Sputnik Afrique

2026-01-17T06:58+0100

2026-01-17T06:58+0100

2026-01-17T07:01+0100

togo

afrique

affaires

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/01/11/1082518378_0:308:3091:2047_1920x0_80_0_0_b5819d437afe06e59f6f3842fcaf19c0.jpg

Cette performance vient confirmer la dynamique déjà observée lors de la première édition du B-Ready en 2024, où le Togo avait déjà occupé la première place à l'échelle régionale, soulignent des médias locaux, en relayant ledit rapport.Cette évaluation, menée auprès d'entreprises implantées au Togo et d'experts économiques, révèle des performances remarquables sur certains indicateurs clés, indique-t-on, précisant que le pays brille particulièrement en matière d'entrée des entreprises sur le marché, avec un score impressionnant de 85,77 points.Le cadre réglementaire obtient également une note honorable de 66,26 points, témoignant d'une gouvernance économique en progression, alors que l'efficacité opérationnelle affiche 57,38 points, suggérant des marges d'amélioration notamment sur les délais et coûts de conformité administrative.Ces résultats s'inscrivent dans le cadre du nouveau mécanisme "Business Ready", qui remplace l'ancien instrument "Doing Business". Cette évaluation, qui a couvert 101 pays, s'articule autour de dix domaines clés regroupés en trois piliers stratégiques : le cadre réglementaire, la qualité des services publics et l'efficacité opérationnelle.

togo

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

togo, afrique, affaires