Minéraux africains: "Il faut se démarquer de la philosophie du gisement permanent et de rente"
Minéraux africains: "Il faut se démarquer de la philosophie du gisement permanent et de rente"
16.01.2026
Minéraux africains: «Il faut se démarquer de la philosophie du gisement permanent et de rente»
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Ferhat Ait Ali Braham, ex-ministre algérien de l'Industrie, confirme le niveau du potentiel minier africain en minéraux stratégiques qui peut générer 2000 milliards de dollars en 25 ans. Néanmoins, selon lui, il ne faut pas "utiliser l'Afrique uniquement comme un gisement vierge primaire de ressources"
L’Afrique dispose d’un potentiel minier exceptionnel. Selon Ferhat Ait Ali Braham, économiste et ex-ministre algérien de l’Industrie, l’exploitation des minéraux rares, critiques et stratégiques du continent pourrait générer jusqu’à 2.000 milliards de dollars sur les 25 prochaines années. Un atout majeur, encore largement sous-exploité.Dans cet épisode de L’Afrique en Marche, il rappelle que l’Afrique reste un continent riche en gisements encore peu valorisés:Mais pour Ferhat Ait Ali Braham, ce potentiel ne doit pas conduire à répéter les erreurs du passé. Il met en garde contre une vision purement extractive :Il souligne également les risques d’une dépendance excessive aux métaux stratégiques, dont la valeur pourrait chuter à l’avenir, et plaide pour une stratégie industrielle africaine collective:► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify
10:19 16.01.2026 (Mis à jour: 10:21 16.01.2026)
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Ferhat Ait Ali Braham, ex-ministre algérien de l'Industrie, confirme le niveau du potentiel minier africain en minéraux stratégiques qui peut générer 2000 milliards de dollars en 25 ans. Néanmoins, selon lui, il ne faut pas "utiliser l'Afrique uniquement comme un gisement vierge primaire de ressources"
L’Afrique dispose d’un potentiel minier exceptionnel. Selon Ferhat Ait Ali Braham
, économiste et ex-ministre algérien de l’Industrie, l’exploitation des minéraux
rares, critiques et stratégiques du continent pourrait générer jusqu’à 2.000 milliards de dollars sur les 25 prochaines années. Un atout majeur, encore largement sous-exploité.
Dans cet épisode de L’Afrique en Marche, il rappelle que l’Afrique reste un continent riche en gisements encore peu valorisés:
"En partant des données minières actuelles, il est indéniable que l'Afrique peut effectivement générer 2.000 milliards de dollars d'exportation de minerais rares, critiques et stratégiques. […] L'Afrique est un continent vierge qui est pratiquement sous-utilisé."
Mais pour Ferhat Ait Ali Braham, ce potentiel ne doit pas conduire à répéter les erreurs du passé. Il met en garde contre une vision purement extractive :
"Il ne faut pas utiliser l'Afrique uniquement comme un gisement vierge primaire de ressources naturelles qui servent à faire tourner les machines d'autrui. Il faut se démarquer définitivement de cette philosophie de gisement permanent et de rente géologique."
Il souligne également les risques d’une dépendance excessive aux métaux stratégiques, dont la valeur pourrait chuter à l’avenir, et plaide pour une stratégie industrielle africaine collective:
" Les Africains divisés ne pourront pas créer chacun chez lui une filière industrielle complète. Il faut capitaliser les atouts des uns et des autres afin de ne pas rester otages des grandes puissances."
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify