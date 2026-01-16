https://fr.sputniknews.africa/20260116/mineraux-africains-il-faut-se-demarquer-de-la-philosophie-du-gisement-permanent-et-de-rente-1082478437.html

Minéraux africains: "Il faut se démarquer de la philosophie du gisement permanent et de rente"

16.01.2026, Ferhat Ait Ali Braham, ex-ministre algérien de l'Industrie

L’Afrique dispose d’un potentiel minier exceptionnel. Selon Ferhat Ait Ali Braham, économiste et ex-ministre algérien de l’Industrie, l’exploitation des minéraux rares, critiques et stratégiques du continent pourrait générer jusqu’à 2.000 milliards de dollars sur les 25 prochaines années. Un atout majeur, encore largement sous-exploité.Dans cet épisode de L’Afrique en Marche, il rappelle que l’Afrique reste un continent riche en gisements encore peu valorisés:Mais pour Ferhat Ait Ali Braham, ce potentiel ne doit pas conduire à répéter les erreurs du passé. Il met en garde contre une vision purement extractive :Il souligne également les risques d’une dépendance excessive aux métaux stratégiques, dont la valeur pourrait chuter à l’avenir, et plaide pour une stratégie industrielle africaine collective:► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

