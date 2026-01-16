https://fr.sputniknews.africa/20260116/la-can-est-de-plus-en-plus-gagnee-avec-des-selectionneurs-africains-1082493804.html
"La CAN est de plus en plus gagnée avec des sélectionneurs africains"
La finale de la CAN opposera le Maroc au Sénégal. Pour Sputnik Afrique, Nasser Njoya, entrepreneur et publicitaire camerounais dans le sport, a fait le point... 16.01.2026, Sputnik Afrique
La finale de la CAN opposera le Maroc au Sénégal. Pour Sputnik Afrique, Nasser Njoya, entrepreneur et publicitaire camerounais dans le sport, a fait le point en marge de ce match attendu par tout un continent.
Quels enseignements peut-on tirer de la CAN 2025 à l'approche de la finale? Nasser Njoya répond au micro de Zone de Contact. Retrouvez également dans cette émission: -Charly Kengne, analyste camerounais des questions géostratégiques, et Dupleix Fernand Kuenzob, expert du secteur minier, sur le développement du secteur minier africain. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
Quels enseignements peut-on tirer de la CAN 2025 à l'approche de la finale? Nasser Njoya répond au micro de Zone de Contact.
"Au niveau de l'engouement, les Africains aiment vraiment la CAN. Que ce soit ceux qui s'y rendent pour assister aux matchs dans les stades, que ce soit ceux qui restent au pays ou ceux de la diaspora, il y a un réel engouement pour cette compétition. C'est une compétition qu'ils aiment réellement."
"La CAN est de plus en plus gagnée avec des sélectionneurs africains. Dimanche, on aura en finale un sélectionneur sénégalais et un sélectionneur marocain. Donc, on aura encore une CAN qui a été remportée par une nation avec à sa tête un sélectionneur africain. Donc quatre CAN de suite avec des sélectionneurs africains. Cela est un message puissant à nos gouvernants africains, qui demande un peu de faire confiance à la compétence africaine. C'est aussi un message puissant à la jeunesse africaine pour leur faire comprendre: 'Faites preuve de compétence et prenez les places qui sont les vôtres sur votre continent et même ailleurs'."
Retrouvez également dans cette émission:
-Charly Kengne, analyste camerounais des questions géostratégiques, et Dupleix Fernand Kuenzob, expert du secteur minier, sur le développement du secteur minier africain.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact