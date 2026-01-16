https://fr.sputniknews.africa/20260116/la-can-est-de-plus-en-plus-gagnee-avec-des-selectionneurs-africains-1082493804.html

"La CAN est de plus en plus gagnée avec des sélectionneurs africains"

La finale de la CAN opposera le Maroc au Sénégal. Pour Sputnik Afrique, Nasser Njoya, entrepreneur et publicitaire camerounais dans le sport, a fait le point... 16.01.2026, Sputnik Afrique

Quels enseignements peut-on tirer de la CAN 2025 à l'approche de la finale? Nasser Njoya répond au micro de Zone de Contact. Retrouvez également dans cette émission: -Charly Kengne, analyste camerounais des questions géostratégiques, et Dupleix Fernand Kuenzob, expert du secteur minier, sur le développement du secteur minier africain. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

