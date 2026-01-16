https://fr.sputniknews.africa/20260116/etudier-en-russie-un-solide-pont-reliant-la-russie-et-lafrique-1082495609.html

Étudier en Russie: un solide pont reliant la Russie et l’Afrique

Étudier en Russie: un solide pont reliant la Russie et l’Afrique

Sputnik Afrique

Saviez-vous que plus de 32 000 étudiants africains sont actuellement inscrits dans les universités russes ? Et que les bourses d’études offertes par Moscou ont... 16.01.2026, Sputnik Afrique

2026-01-16T14:15+0100

2026-01-16T14:15+0100

2026-01-16T14:15+0100

russie: terre de culture

russie

culture

formation

afrique

université

études

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/01/10/1082495436_0:0:1176:662_1920x0_80_0_0_b0bae2c35f01be81318e8f4dd91ab62e.png

Étudier en Russie: un solide pont reliant la Russie et l’Afrique Sputnik Afrique Saviez-vous que plus de 32 000 étudiants africains sont actuellement inscrits dans les universités russes ? Et que les bourses d’études offertes par Moscou ont triplé depuis 2020 ?

Ce nouvel épisode de Russie: Terre de Culture décortique les avantages de l'enseignement supérieur russe: pourquoi séduit-il, quelles initiatives éducatives transcontinentales existent aujourd'hui?Mori Dioubaté, recteur de l’Université Nelson Mandela de Conakry, a dévoilé les détails du partenariat avec l’Université d’État d’agriculture de Novosibirsk — un "pont de l’amitié et de la connaissance" en plein essor.Également dans cet épisode, vous pourrez retrouver les témoignages inspirants de personnalités africaines formées en Russie : 👉 Jean-Claude Gakosso, ministre congolais des Affaires étrangères 👉 Anicet Gabriel Kochofa, ancien ambassadeur du Bénin en Russie 👉 Henri Djombo, ancien ministre d’État du Congo 👉 Adrien Wayi Lewy, ancien dirigeant de l'information de Radio Congo 🎧 À écouter dès maintenant sur Radio Sputnik !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

russie

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Maria Balareva https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077551915_0:0:352:353_100x100_80_0_0_220d63895a06aab2a127764297d30735.jpg

Maria Balareva https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077551915_0:0:352:353_100x100_80_0_0_220d63895a06aab2a127764297d30735.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Maria Balareva https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077551915_0:0:352:353_100x100_80_0_0_220d63895a06aab2a127764297d30735.jpg

russie, culture, formation, afrique, université, études, аудио