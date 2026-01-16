https://fr.sputniknews.africa/20260116/100-episode-davenir-souverain-quand-la-bataille-decisive-se-joue-dans-les-medias-1082480727.html

100ᵉ épisode d’Avenir Souverain: quand la bataille décisive se joue dans les médias

100ᵉ épisode d’Avenir Souverain: quand la bataille décisive se joue dans les médias

Avenir Souverain célèbre son 100ᵉ épisode avec une édition spéciale consacrée à un enjeu central: la souveraineté médiatique. Pour marquer ce moment... 16.01.2026, Sputnik Afrique

Au cœur de cette émission, une conviction forte: sans médias puissants, un peuple devient facilement contrôlable. En Afrique, depuis des décennies, les récits dominants sont largement façonnés de l’extérieur, influençant les imaginaires et le regard que les Africains portent sur eux-mêmes.Déjà, Kwame Nkrumah alertait sur l’impossibilité de bâtir une souveraineté politique sans indépendance médiatique et culturelle. Aujourd’hui, la bataille n’est plus seulement économique ou militaire: elle est informationnelle, une guerre de récits où chaque voix compte.Cette édition spéciale revient aussi sur le rôle de Sputnik Afrique et d’Avenir Souverain dans l’espace informationnel africain: donner la parole à des experts africains, confier le micro à des journalistes africains et raconter l’Afrique par les Africains, au point que certains auditeurs pensent qu’il s’agit d’un média africain basé sur le continent.Une confusion révélatrice d’un choix éditorial assumé: donner la parole à ceux qu’on n’entend pas ailleurs est déjà un acte de souveraineté.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

