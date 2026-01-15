https://fr.sputniknews.africa/20260115/venezuela-en-arraisonnant-les-navires-russes-les-etats-unis-ont-ouvert-la-boite-de-pandore-1082457196.html
Venezuela: en arraisonnant les navires russes, les États-Unis ont ouvert la boîte de Pandore
Dans cet épisode de Sans Détour, Arnaud Develay, juriste spécialisé en droit international, discute de l’arraisonnement dans les eaux internationales par les... 15.01.2026, Sputnik Afrique
2026-01-15T16:41+0100
2026-01-15T16:41+0100
2026-01-15T16:52+0100
sans détour
podcasts
politique
économie
droit international
convention sur le droit de la mer
états-unis
analyse
Dans cet épisode de Sans Détour, Arnaud Develay, juriste spécialisé en droit international, discute de l’arraisonnement dans les eaux internationales par les garde-côtes américains de tankers liés à la Russie, transportant du pétrole en provenance du Venezuela.
états-unis
Actus
Venezuela: en arraisonnant les navires russes, les États-Unis ont ouvert la boîte de Pandore
16:41 15.01.2026 (Mis à jour: 16:52 15.01.2026)
Dans cet épisode de Sans Détour, Arnaud Develay, juriste spécialisé en droit international, discute de l’arraisonnement dans les eaux internationales par les garde-côtes américains de tankers liés à la Russie, transportant du pétrole en provenance du Venezuela.
Arnaud Develay souligne immédiatement l’illégalité des sanctions américaines, qui ont formellement servi de base à l’arraisonnement des navires russe par les autorités américaines:
"Il faut rappeler à nos auditeurs que les sanctions américaines sont unilatérales par nature et donc n'ont aucune légitimité à s'appliquer en dehors. Là, qui plus est, il s'agit de sanctions secondaires, donc de sanctionner un pays tiers qui serait amené à faire affaire, ou en tout cas à interagir avec les autorités vénézuéliennes. Donc là c'est carrément doublement unilatéral, doublement illégal, et on est vraiment dans un exemple typique de l'extraterritorialité du droit, où les États-Unis s'arrogent unilatéralement le droit d'imposer leur vue du monde en utilisant leur système juridique".
De plus, Arnaud Develay rappelle que, même si les États-Unis n’ont pas ratifié la Convention de l’Onu de 1982 sur le droit de la mer, ses principes leur sont opposables:
"Il y a un droit coutumier, qui s'applique en ce qui concerne la piraterie de manière générale. Et les États-Unis l’ont toujours respecté, en tout cas ont souhaité que leur droit soit respecté. Donc, ce faisant, ils sont obligés de respecter certaines normes".
En analysant l’évolution de la politique internationale, Arnaud Develay ne voit pas de divergence stratégique entre les Européens et les Américains:
"Au risque de décevoir des gens qui pourraient nous écouter et qui penseraient que le vent a tourné à Washington, je suis désolé de les décevoir. Je dirais que non, en fait, c'est purement tactique. Je crois qu'au niveau stratégique, il n'y a pas l'espace d'un papier à cigarette à rouler entre les Européens et les Américains".
► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour
.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts
– Deezer
– Spotify
– Afripods
– Castbox
– Pocket Casts
– Podcast Addict