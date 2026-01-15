https://fr.sputniknews.africa/20260115/venezuela-en-arraisonnant-les-navires-russes-les-etats-unis-ont-ouvert-la-boite-de-pandore-1082457196.html

Venezuela: en arraisonnant les navires russes, les États-Unis ont ouvert la boîte de Pandore

Venezuela: en arraisonnant les navires russes, les États-Unis ont ouvert la boîte de Pandore

Sputnik Afrique

Dans cet épisode de Sans Détour, Arnaud Develay, juriste spécialisé en droit international, discute de l’arraisonnement dans les eaux internationales par les... 15.01.2026, Sputnik Afrique

2026-01-15T16:41+0100

2026-01-15T16:41+0100

2026-01-15T16:52+0100

sans détour

podcasts

politique

économie

droit international

convention sur le droit de la mer

états-unis

analyse

violations

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/01/0f/1082458894_0:52:1280:772_1920x0_80_0_0_e23d10c016f439f13c4076d7c8b47808.jpg

Venezuela: en arraisonnant les navires russes, les États-Unis ont ouvert la boîte de Pandore Sputnik Afrique Dans cet épisode de Sans Détour, Arnaud Develay, juriste spécialisé en droit international, discute de l’arraisonnement dans les eaux internationales par les garde-côtes américains de tankers liés à la Russie, transportant du pétrole en provenance du Venezuela.

Arnaud Develay souligne immédiatement l’illégalité des sanctions américaines, qui ont formellement servi de base à l’arraisonnement des navires russe par les autorités américaines:De plus, Arnaud Develay rappelle que, même si les États-Unis n’ont pas ratifié la Convention de l’Onu de 1982 sur le droit de la mer, ses principes leur sont opposables:En analysant l’évolution de la politique internationale, Arnaud Develay ne voit pas de divergence stratégique entre les Européens et les Américains:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Karine Bechet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg

Karine Bechet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Karine Bechet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg

podcasts, politique, économie, droit international, convention sur le droit de la mer, états-unis, analyse, violations, аудио