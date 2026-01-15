https://fr.sputniknews.africa/20260115/au-dela-de-la-doctrine-monroe-les-americains-vont-dans-linjustifiable-1082460056.html
Au-delà de la doctrine Monroe, "les Américains vont dans l'injustifiable"
Au-delà de la doctrine Monroe, "les Américains vont dans l'injustifiable"
Dans cet épisode de Sans Détour, Bertrand Scholler, spécialiste en géopolitique, discute de l'intervention militaire américaine contre le Venezuela et de sa...
Au-delà de la doctrine Monroe, "les Américains vont dans l'injustifiable"
Dans cet épisode de Sans Détour, Bertrand Scholler, spécialiste en géopolitique, discute de l’intervention militaire américaine contre le Venezuela et de sa signification géopolitique.
Pour Bertrand Scholler, arguer de la lutte contre le trafic de drogue au Venezuela pour justifier une intervention armée américaine est sans fondement:Quelle que soit la diversité des combats menés par les Globalistes, la véritable cible n’a pas changée:Et cela, même si la Russie tente toujours de maintenir de bonnes relations avec l’Occident:L’agression par les États-Unis du Venezuela s’inscrit dans la nouvelle ligne de la politique internationale américaine, qualifiée de néocoloniale par le représentant de la Russie à l’Onu, Vassili Nebenzia. Ce qui justement provoque des réactions de rejet, notamment en Afrique:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
