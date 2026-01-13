Secteur minier: "Les États doivent vraiment profiter de ces opportunités-là"

https://fr.sputniknews.africa/20260113/secteur-minier-les-etats-doivent-vraiment-profiter-de-ces-opportunites-la-1082384052.html
Face à l'augmentation de la demande en métaux critiques, le secteur minier africain tire son épingle du jeu. Pour Sputnik Afrique, Guimba Diallo, expert
15:25 13.01.2026 (Mis à jour: 15:52 13.01.2026)
Face à l'augmentation de la demande en métaux critiques, le secteur minier africain tire son épingle du jeu. Pour Sputnik Afrique, Guimba Diallo, expert politique sénégalais, a analysé le potentiel économique de cette expansion pour les pays africains ainsi que les perspectives de développement local.
"Je pense que c'est une belle opportunité, que les États doivent vraiment profiter de ces opportunités-là. Non seulement former des jeunes, qu'ils aient le profil pour pouvoir travailler dans ce secteur. Mais surtout aussi vraiment chercher à industrialiser plus ou moins ce secteur-là", a déclaré M.Diallo au micro de Zone de Contact.
"Il faudrait que la prospection se poursuive et que, peut-être, quand il y a vraiment cette possibilité, que les gens puissent vraiment trouver des PME et PMI, les accompagner, les financer, les accompagner pour pouvoir vraiment capter ces opportunités qui vont s'offrir à ces PME et PMI", a-t-il ajouté.
Retrouvez également dans cette émission:
-Dr. Rasigan Maharajh, directeur de l'Institut pour la recherche économique et l'Innovation à la Tshwane University of Technology, en Afrique du Sud, sur la position unanime du continent africain contre l'opération militaire américaine d'enlèvement du Président vénézuélien.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact