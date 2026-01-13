https://fr.sputniknews.africa/20260113/secteur-minier-les-etats-doivent-vraiment-profiter-de-ces-opportunites-la-1082384052.html

Secteur minier: "Les États doivent vraiment profiter de ces opportunités-là"

Secteur minier: "Les États doivent vraiment profiter de ces opportunités-là"

Face à l'augmentation de la demande en métaux critiques, le secteur minier africain tire son épingle du jeu. Pour Sputnik Afrique, Guimba Diallo, expert... 13.01.2026, Sputnik Afrique

Retrouvez également dans cette émission: -Dr. Rasigan Maharajh, directeur de l'Institut pour la recherche économique et l'Innovation à la Tshwane University of Technology, en Afrique du Sud, sur la position unanime du continent africain contre l'opération militaire américaine d'enlèvement du Président vénézuélien. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

