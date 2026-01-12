https://fr.sputniknews.africa/20260112/les-globalistes-veulent-que-la-russie-reconnaisse-un-protectorat-atlantiste-dukraine-a-ses-portes-1082349521.html

Les globalistes veulent que la Russie reconnaisse un protectorat atlantiste d'Ukraine à ses portes

Les globalistes veulent que la Russie reconnaisse un protectorat atlantiste d'Ukraine à ses portes

Dans cet épisode de Sans Détour, Karine Bechet revient sur l’actualité internationale avec Alexandre Kouzik, rédacteur en chef de la radio Sputnik Afrique. Les... 12.01.2026, Sputnik Afrique

Les globalistes veulent que la Russie reconnaisse un protectorat atlantiste d'Ukraine à ses portes Sputnik Afrique Dans cet épisode de Sans Détour, Karine Bechet revient sur l’actualité internationale avec Alexandre Kouzik, rédacteur en chef de la radio Sputnik Afrique. Les grands points: les manifestations agricoles en France, la conférence de presse de Poutine, le plan de Zelenski et l’enflammement du discours occidental contre la Russie.

Karine Bechet revient sur la crise endémique du secteur agricole en France, qui se combine avec le Mercosur et sa logique anti-nationale, ainsi qu’avec la gestion fanatique de l’épidémie de dermatose nodulaire contagieuse conduisant l’abattage total des troupeaux touchés – un véritable problème civilisationnel:Dans sa conférence de presse, Vladimir Poutine a mis l’accent sur la souveraineté de la Russie. Et c’est sous ce prisme que le Président russe a traité la question des négociations de paix sur le front ukrainien, qui ne peuvent se faire au prix de la sécurité de la Russie:Et le Président Poutine souligne bien que ce n'est pas la Russie qui est en guerre contre l'Occident, mais l'Occident qui est en guerre contre la Russie. La position des Globalistes s’explique, selon Karine Bechet, ainsi:Les Globalistes nient le droit à l’autodétermination des Ukrainiens, selon Karine Bechet, par mauvaise foi:Malgré le jeu diplomatique entre la Russie et les États-Unis, la position des globalistes reste toujours inacceptable pour la Russie. Il s’agit notamment de la constitution en Ukraine d’une des plus grandes armées d’Europe, ce qui va contre sa démilitarisation:En plus des garanties de sécurité et d’une non-reconnaissance de juredes nouvelles frontières constitutionnelles russes, se pose la question de l’entrée de l’Ukraine dans l’UE:Dans ce contexte, le ministère russe de la Défense a dénoncé plusieurs accords de coopération militaire conclus à partir des années 1990 avec les pays occidentaux. Pour Karine Bechet, c’est un signal important:Cette ligne globaliste confrontative contre la Russie s’accompagne d’un discours politico-médiatique de plus en plus agressif. Selon Karine Bechet, il s’agit de construire la figure de l’ennemi:

