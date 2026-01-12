https://fr.sputniknews.africa/20260112/le-multilateralisme-aujourdhui-permet-deja-le-renforcement-de-la-voix-des-pays-africains-1082354719.html
"Le multilatéralisme aujourd'hui permet déjà le renforcement de la voix des pays africains"
"Le multilatéralisme aujourd'hui permet déjà le renforcement de la voix des pays africains"
Le Président camerounais s'est positionné en faveur du multilatéralisme dans un récent discours. Pour Sputnik Afrique, l'analyste camerounais des questions...
"Le multilatéralisme aujourd'hui permet déjà le renforcement de la voix des pays africains"
"Le multilatéralisme aujourd'hui permet déjà le renforcement de la voix des pays africains"
Retrouvez également dans cette émission: - Roger Dedi, consultant et observateur du football, sur l'importance du match Côte d'Ivoire-Burkina Faso pour les deux pays. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
"Le multilatéralisme aujourd'hui permet déjà le renforcement de la voix des pays africains"
Le Président camerounais s'est positionné en faveur du multilatéralisme dans un récent discours. Pour Sputnik Afrique, l'analyste camerounais des questions géostratégiques Charly Kengne est revenu sur cette prise de position du leader camerounais.
"Le multilatéralisme aujourd'hui permet déjà le renforcement de la voix des pays africains, en ce sens que grâce à ce multilatéralisme, bon nombre de pays africains aujourd'hui ont une voix qui porte sur la scène internationale. Et à partir de là, cela leur permet véritablement de défendre leurs intérêts", a déclaré M.Kengne au micro de Zone de Contact.
"Grâce au multilatéralisme, il est possible aujourd'hui, dans le cadre de la coopération — qu'elle soit Nord-Sud, qu'elle soit Sud-Sud ou encore qu'elle soit Nord-Nord — de permettre aux différents pays, dans le cadre d'une coopération, qu'elle soit bilatérale ou alors multilatérale, de partager un certain nombre de connaissances. Et donc, de ce point de vue, que ce soit sur le plan culturel, que ce soit sur le plan de la défense, en termes de partage de renseignements de nature à prévenir un certain nombre de menaces", a-t-il ajouté.
Retrouvez également dans cette émission:
- Roger Dedi, consultant et observateur du football, sur l'importance du match Côte d'Ivoire-Burkina Faso pour les deux pays.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact