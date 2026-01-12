"Le multilatéralisme aujourd'hui permet déjà le renforcement de la voix des pays africains"

"Grâce au multilatéralisme, il est possible aujourd'hui, dans le cadre de la coopération — qu'elle soit Nord-Sud, qu'elle soit Sud-Sud ou encore qu'elle soit Nord-Nord — de permettre aux différents pays, dans le cadre d'une coopération, qu'elle soit bilatérale ou alors multilatérale, de partager un certain nombre de connaissances. Et donc, de ce point de vue, que ce soit sur le plan culturel, que ce soit sur le plan de la défense, en termes de partage de renseignements de nature à prévenir un certain nombre de menaces", a-t-il ajouté.