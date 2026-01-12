Afrique
L'Afrique du Sud et la Chine appellent à une coopération Sud-Sud plus étroite
L'Afrique du Sud et la Chine appellent à une coopération Sud-Sud plus étroite
Sputnik Afrique
Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, en visite au Lesotho, s'est entretenu samedi par téléphone avec son homologue sud-africain Ronald Lamola... 12.01.2026, Sputnik Afrique
M. Wang, également membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois, a félicité le parti au pouvoir en Afrique du Sud, le Congrès national africain (ANC), pour le 114e anniversaire de sa fondation.Il s'est dit persuadé que grâce aux efforts concertés de l'ANC, l'Afrique du Sud s'unira pour répondre aux perturbations extérieures et atteindre le développement et la revitalisation nationaux.La Chine "se tient prête à maintenir des échanges de haut niveau avec l'Afrique du Sud, à élargir les interactions entre les partis, à renforcer la confiance stratégique mutuelle et à approfondir la coopération pratique", a-t-il déclaré. Selon lui, la Chine "facilitera la mise en œuvre en Afrique du Sud de ses mesures accordant un traitement à zéro droit de douane pour l'Afrique et elle soutiendra le développement économique de l'Afrique du Sud afin d'apporter des bénéfices au peuple sud-africain". Il a appelé les deux parties à assurer le succès de l'Année des échanges entre peuples Chine-Afrique et à consolider l'appui du public qui sous-tend l'amitié sino-sud-africaine et l'amitié sino-africaine.
06:49 12.01.2026
© Photo Gouvernement de l'Afrique du SudRencontre de Cyril Ramaphosa avec Xi Jinping à Pékin le 2 septembre 2024
Rencontre de Cyril Ramaphosa avec Xi Jinping à Pékin le 2 septembre 2024 - Sputnik Afrique, 1920, 12.01.2026
© Photo Gouvernement de l'Afrique du Sud
Algérie Presse Service (APS)
Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, en visite au Lesotho, s'est entretenu samedi par téléphone avec son homologue sud-africain Ronald Lamola, appelant les deux pays à défendre le multilatéralisme et à renforcer la coopération Sud-Sud.
M. Wang, également membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois, a félicité le parti au pouvoir en Afrique du Sud, le Congrès national africain (ANC), pour le 114e anniversaire de sa fondation.
Il s'est dit persuadé que grâce aux efforts concertés de l'ANC, l'Afrique du Sud s'unira pour répondre aux perturbations extérieures et atteindre le développement et la revitalisation nationaux.
La Chine "se tient prête à maintenir des échanges de haut niveau avec l'Afrique du Sud, à élargir les interactions entre les partis, à renforcer la confiance stratégique mutuelle et à approfondir la coopération pratique", a-t-il déclaré.
Selon lui, la Chine "facilitera la mise en œuvre en Afrique du Sud de ses mesures accordant un traitement à zéro droit de douane pour l'Afrique et elle soutiendra le développement économique de l'Afrique du Sud afin d'apporter des bénéfices au peuple sud-africain".
Il a appelé les deux parties à assurer le succès de l'Année des échanges entre peuples Chine-Afrique et à consolider l'appui du public qui sous-tend l'amitié sino-sud-africaine et l'amitié sino-africaine.
