https://fr.sputniknews.africa/20260112/la-tanzanie-pourrait-accueillir-le-sommet-russie-afrique-en-2026--conseil-du-tourisme-1082344164.html
La Tanzanie pourrait accueillir le Sommet Russie-Afrique en 2026 – Conseil du tourisme
La Tanzanie pourrait accueillir le Sommet Russie-Afrique en 2026 – Conseil du tourisme
Sputnik Afrique
"Nous sommes un pays sûr, nous disposons les infrastructures et de l'expérience nécessaires, et nous entretenons des relations amicales avec la Russie depuis... 12.01.2026, Sputnik Afrique
2026-01-12T06:51+0100
2026-01-12T06:51+0100
2026-01-12T06:51+0100
tanzanie
russie
afrique
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0c/14/1081663433_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_6d63f9461555cd671978a3646f26f13b.jpg
Et d'ajouter: "Je pense que nous pourrions y parvenir [à accueillir le Sommet Russie-Afrique]". Le sommet Russie-Afrique devrait se tenir dans un pays africain en 2026. Une conférence ministérielle organisée dans ce format s'est tenue au Caire fin 2025. Cet événement a jeté des bases solides pour une préparation de qualité du troisième Sommet Russie-Afrique, a déclaré le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov à l'issue de cette conférence.
tanzanie
russie
afrique
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0c/14/1081663433_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_6cec7beb8694719c3cb2120f4d3d5ff3.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tanzanie, russie, afrique
tanzanie, russie, afrique
La Tanzanie pourrait accueillir le Sommet Russie-Afrique en 2026 – Conseil du tourisme
"Nous sommes un pays sûr, nous disposons les infrastructures et de l'expérience nécessaires, et nous entretenons des relations amicales avec la Russie depuis de nombreuses années", a déclaré le directeur général du Conseil du tourisme de Tanzanie, Ephraim Balozi Mafuru, à Sputnik, en marge du congrès Meet Global MICE.
Et d'ajouter: "Je pense que nous pourrions y parvenir [à accueillir le Sommet Russie-Afrique]".
Le sommet Russie-Afrique devrait se tenir dans un pays africain en 2026.
Une conférence ministérielle organisée dans ce format s'est tenue au Caire fin 2025.
Cet événement a jeté des bases solides pour une préparation de qualité du troisième Sommet Russie-Afrique, a déclaré le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov à l'issue de cette conférence.