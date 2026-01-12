https://fr.sputniknews.africa/20260112/la-tanzanie-pourrait-accueillir-le-sommet-russie-afrique-en-2026--conseil-du-tourisme-1082344164.html

La Tanzanie pourrait accueillir le Sommet Russie-Afrique en 2026 – Conseil du tourisme

"Nous sommes un pays sûr, nous disposons les infrastructures et de l'expérience nécessaires, et nous entretenons des relations amicales avec la Russie depuis... 12.01.2026

Et d'ajouter: "Je pense que nous pourrions y parvenir [à accueillir le Sommet Russie-Afrique]". Le sommet Russie-Afrique devrait se tenir dans un pays africain en 2026. Une conférence ministérielle organisée dans ce format s'est tenue au Caire fin 2025. Cet événement a jeté des bases solides pour une préparation de qualité du troisième Sommet Russie-Afrique, a déclaré le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov à l'issue de cette conférence.

