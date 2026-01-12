Afrique
La Tanzanie pourrait accueillir le Sommet Russie-Afrique en 2026 – Conseil du tourisme
La Tanzanie pourrait accueillir le Sommet Russie-Afrique en 2026 – Conseil du tourisme
"Nous sommes un pays sûr, nous disposons les infrastructures et de l'expérience nécessaires, et nous entretenons des relations amicales avec la Russie depuis... 12.01.2026
Et d'ajouter: "Je pense que nous pourrions y parvenir [à accueillir le Sommet Russie-Afrique]". Le sommet Russie-Afrique devrait se tenir dans un pays africain en 2026. Une conférence ministérielle organisée dans ce format s'est tenue au Caire fin 2025. Cet événement a jeté des bases solides pour une préparation de qualité du troisième Sommet Russie-Afrique, a déclaré le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov à l'issue de cette conférence.
La Tanzanie pourrait accueillir le Sommet Russie-Afrique en 2026 – Conseil du tourisme

06:51 12.01.2026
"Nous sommes un pays sûr, nous disposons les infrastructures et de l'expérience nécessaires, et nous entretenons des relations amicales avec la Russie depuis de nombreuses années", a déclaré le directeur général du Conseil du tourisme de Tanzanie, Ephraim Balozi Mafuru, à Sputnik, en marge du congrès Meet Global MICE.
Et d'ajouter: "Je pense que nous pourrions y parvenir [à accueillir le Sommet Russie-Afrique]".
Le sommet Russie-Afrique devrait se tenir dans un pays africain en 2026.
Une conférence ministérielle organisée dans ce format s'est tenue au Caire fin 2025.
Cet événement a jeté des bases solides pour une préparation de qualité du troisième Sommet Russie-Afrique, a déclaré le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov à l'issue de cette conférence.
