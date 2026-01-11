Afrique
La Tanzanie et la Chine s'engagent à harmoniser leurs stratégies de développement
La Tanzanie et la Chine s'engagent à harmoniser leurs stratégies de développement
Sputnik Afrique
La Tanzanie et la Chine se sont engagées à harmoniser leurs stratégies de développement afin de stimuler un développement commun, selon un communiqué de presse... 11.01.2026
2026-01-11T06:49+0100
2026-01-11T06:49+0100
Le communiqué a été publié à l'issue des discussions entre les ministres des Affaires étrangères de la Tanzanie et de la Chine à Dar es Salaam. Wang Yi, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois et ministre des Affaires étrangères, s'est rendu en Tanzanie vendredi et samedi, où il a rencontré son homologue, Mahmoud Thabit Kombo. Les deux parties sont convenues d'organiser conjointement des activités liées à l'Année des échanges entre peuples Chine-Afrique 2026 et d'étendre leur coopération dans des domaines tels que la culture, le tourisme, l'éducation, la santé publique, les sports, la jeunesse, les groupes de réflexion et les médias, afin de consolider le soutien du public à l'amitié sino-tanzanienne.
La Tanzanie et la Chine s'engagent à harmoniser leurs stratégies de développement

06:49 11.01.2026
© Photo ministère chinois des Affaires étrangèresLe ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi et la Présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan à Dar es Salaam, janvier 2026
Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi et la Présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan à Dar es Salaam, janvier 2026 - Sputnik Afrique, 1920, 11.01.2026
© Photo ministère chinois des Affaires étrangères
Algérie Presse Service (APS)
La Tanzanie et la Chine se sont engagées à harmoniser leurs stratégies de développement afin de stimuler un développement commun, selon un communiqué de presse conjoint publié samedi.
Le communiqué a été publié à l'issue des discussions entre les ministres des Affaires étrangères de la Tanzanie et de la Chine à Dar es Salaam.
Wang Yi, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois et ministre des Affaires étrangères, s'est rendu en Tanzanie vendredi et samedi, où il a rencontré son homologue, Mahmoud Thabit Kombo.
Les deux parties sont convenues d'organiser conjointement des activités liées à l'Année des échanges entre peuples Chine-Afrique 2026 et d'étendre leur coopération dans des domaines tels que la culture, le tourisme, l'éducation, la santé publique, les sports, la jeunesse, les groupes de réflexion et les médias, afin de consolider le soutien du public à l'amitié sino-tanzanienne.
