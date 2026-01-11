Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
https://fr.sputniknews.africa/20260111/a-madagascar-plus-de-trois-tonnes-de-cannabis-ont-ete-detruites-par-les-autorites-1082322427.html
À Madagascar, plus de trois tonnes de cannabis ont été détruites par les autorités
À Madagascar, plus de trois tonnes de cannabis ont été détruites par les autorités
Sputnik Afrique
Les autorités malgaches ont procédé à la destruction de trois tonnes et 130 kilogrammes de cannabis dans la commune de Betroka, dans le sud de Madagascar, a... 11.01.2026, Sputnik Afrique
2026-01-11T06:53+0100
2026-01-11T06:53+0100
madagascar
cannabis
police
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/03/1e/1065840310_0:915:2047:2066_1920x0_80_0_0_19614981b56e1f9be9fdb4516ecb7887.jpg
Ces produits stupéfiants proviennent de saisies réalisées entre juillet et décembre 2025, dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue.Sept personnes avaient été arrêtées au cours de cette période. En septembre dernier, plus d'une tonne de drogues avait été détruite dans le nord-ouest de Madagascar.
madagascar
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Algérie Presse Service (APS)
Algérie Presse Service (APS)
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/03/1e/1065840310_0:723:2047:2258_1920x0_80_0_0_c1687667ab566d106d6a7590321b30fb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
madagascar, cannabis, police
madagascar, cannabis, police

À Madagascar, plus de trois tonnes de cannabis ont été détruites par les autorités

06:53 11.01.2026
© Photo Unsplash / Matthew BrodeurCannabis, image d'illustration
Cannabis, image d'illustration - Sputnik Afrique, 1920, 11.01.2026
© Photo Unsplash / Matthew Brodeur
S'abonner
Algérie Presse Service (APS)
Tous les articles
Les autorités malgaches ont procédé à la destruction de trois tonnes et 130 kilogrammes de cannabis dans la commune de Betroka, dans le sud de Madagascar, a déclaré samedi la police nationale.
Ces produits stupéfiants proviennent de saisies réalisées entre juillet et décembre 2025, dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue.
Sept personnes avaient été arrêtées au cours de cette période. En septembre dernier, plus d'une tonne de drogues avait été détruite dans le nord-ouest de Madagascar.
Sputnik explique
Opinion
Infographies
Opération spéciale russe
International
Maghreb
Afrique subsaharienne
Podcasts
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2026 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Une porte-parole de l'armée américaine a refusé de commenter l'éventuelle implication des forces américaines dans les attaques contre Caracas — médias US - Sputnik AfriqueEn continu: Les USA vont gouverner le Venezuela jusqu'à la transition du pouvoir, promet Trump3 Janvier, 08:59
Les plus récents d'abordLes plus anciens d'abord
loader
EN DIRECT
Заголовок открываемого материала
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала