À Madagascar, plus de trois tonnes de cannabis ont été détruites par les autorités

Les autorités malgaches ont procédé à la destruction de trois tonnes et 130 kilogrammes de cannabis dans la commune de Betroka, dans le sud de Madagascar

Ces produits stupéfiants proviennent de saisies réalisées entre juillet et décembre 2025, dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue.Sept personnes avaient été arrêtées au cours de cette période. En septembre dernier, plus d'une tonne de drogues avait été détruite dans le nord-ouest de Madagascar.

