À Madagascar, plus de trois tonnes de cannabis ont été détruites par les autorités
11.01.2026
Ces produits stupéfiants proviennent de saisies réalisées entre juillet et décembre 2025, dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue.Sept personnes avaient été arrêtées au cours de cette période. En septembre dernier, plus d'une tonne de drogues avait été détruite dans le nord-ouest de Madagascar.
2026
Les autorités malgaches ont procédé à la destruction de trois tonnes et 130 kilogrammes de cannabis dans la commune de Betroka, dans le sud de Madagascar, a déclaré samedi la police nationale.
Ces produits stupéfiants proviennent de saisies réalisées entre juillet et décembre 2025, dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue.
Sept personnes avaient été arrêtées au cours de cette période. En septembre dernier, plus d'une tonne de drogues avait été détruite dans le nord-ouest de Madagascar.