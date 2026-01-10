https://fr.sputniknews.africa/20260110/les-etats-unis-souhaitent-un-reglement-en-ukraine-mais-profitent-des-ventes-darmes---trump-1082299929.html
Les États-Unis souhaitent un règlement en Ukraine, mais profitent des ventes d'armes - Trump
Actus
"Nous ne perdons pas d'argent, nous en gagnons beaucoup car nous vendons du matériel militaire, qu'ils donnent ensuite probablement à l'Ukraine", a-t-il affirmé lors d'un événement à la Maison Blanche.
Les États-Unis reçoivent le prix fort pour les armes vendues de cette manière, a-t-il souligné.
Selon le dirigeant américain, l'argent n'est pas sa principale préoccupation; il souhaite une résolution du conflit car il se soucie des vies humaines.
La Russie estime que les livraisons d'armes à l'Ukraine entravent un règlement et impliquent directement les pays de l'OTAN. Toute livraison d'armes à destination de l'Ukraine constituerait une cible légitime pour la Russie, selon les autorités russes.
En outre, les livraisons d'armes occidentales à l'Ukraine ne sont pas propices aux négociations et produisent un effet négatif.