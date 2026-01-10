Afrique
Le Nigeria rouvre les écoles dans les régions touchées par les enlèvements
Le Nigeria rouvre les écoles dans les régions touchées par les enlèvements
Les autorités de l'État du Niger (centre-nord du Nigeria) ont annoncé la réouverture à partir du 12 janvier des écoles publiques et privées dans les zones... 10.01.2026
Cette décision fait suite à une évaluation de la situation sécuritaire dans la région et à des consultations avec les agences de sécurité concernées, pour assurer un accès sûr et régulier à une éducation de qualité au profit des élèves, indique un communiqué du ministère de l’Éducation de l’État du Niger.Les établissements scolaires situés dans des zones dangereuses ou instables, resteront provisoirement fermés jusqu'à ce que ces zones soient dûment évaluées et sécurisées par les autorités compétentes, ajoute la même source.Les autorités de la région ont précisé que la liste officielle des écoles autorisées à rouvrir sera publiée lundi prochain, appelant toutes les parties prenantes à respecter les directives stipulées pour une meilleure reprise des cours.Le Nigéria avait enregistré, fin 2025, des centaines d'enlèvements de personnes, dont plus de 300 élèves et enseignants de l’école catholique St. Mary, 25 lycéennes à Maga dans l’État de Kebbi (nord-ouest) ainsi que 13 jeunes filles dans l’État de Borno (nord-est).Face à la hausse inquiétante des incidents de kidnapping, le gouvernement de l'État du Niger (ouest) avait décidé la fermeture de nombreuses écoles, par mesure de précaution, alors que les autorités des États voisins de Katsina et de Plateau ont ordonné la fermeture de tous les établissements scolaires.
Maghreb Arabe Presse
Maghreb Arabe Presse
Le Nigeria rouvre les écoles dans les régions touchées par les enlèvements

06:48 10.01.2026
© AP Photo / Sunday AlambaDes élèves nigérians, en 2024
Des élèves nigérians, en 2024 - Sputnik Afrique, 1920, 10.01.2026
© AP Photo / Sunday Alamba
Maghreb Arabe Presse
