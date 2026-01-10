Afrique
Le Burkina Faso veut accélérer le développement du numérique en 2026
Le Burkina Faso veut accélérer le développement du numérique en 2026
Le gouvernement burkinabè a fait du développement du numérique un axe prioritaire en 2026, en réservant un budget de 61 milliards de francs CFA (109,4 millions de dollars) pour le financement du Plan de travail annuel (PTA) de ce secteur.
Examiné et validé récemment lors de la deuxième session ordinaire du Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM), le PTA au titre de 2026 comprend une série d'activités, dont notamment le déploiement de 270 km de fibre optique, la poursuite de la couverture en réseaux mobiles et en connexion haut débit des 750 zones blanches identifiées, l’opérationnalisation des mini-datacenters, l’accompagnement de la dématérialisation de 100 procédures administratives, la réalisation des maisons du citoyen et le renforcement de la législation sur le numérique, rapportent des médias.Ce budget prévisionnel de 2026 représente le double de celui alloué au PTA en 2025 (environ 30,4 milliards de FCFA), a-t-on précisé, relevant que cette hausse budgétaire intervient dans un contexte où le gouvernement ambitionne de positionner le pays comme un leader africain de l'intégration des TIC dans des secteurs essentiels tels que l'administration publique, l'éducation, la santé, le commerce et l'agriculture, tout en misant également sur les technologies numériques pour accélérer le développement socio-économique.En 2025, les réalisations accomplies dans ce secteur ont notamment porté sur le déploiement des plateformes CIM et CIMEX dans plusieurs structures publiques, la délivrance de 338 agréments informatiques, l’extension du réseau national de fibre optique et la connexion de 88 nouveaux bâtiments au réseau informatique national de l'administration (RESINA).Elles concernent aussi l’acquisition de cinq datacenters, le renforcement des compétences numériques des jeunes filles, le recrutement et la formation des agents IT, ainsi que le lancement des "Zama tchéy", ou maisons du citoyen, pour rapprocher les services postaux des populations.
Le gouvernement burkinabè a fait du développement du numérique un axe prioritaire en 2026, en réservant un budget de 61 milliards de francs CFA (109,4 millions de dollars) pour le financement du Plan de travail annuel (PTA) de ce secteur.
Examiné et validé récemment lors de la deuxième session ordinaire du Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM), le PTA au titre de 2026 comprend une série d'activités, dont notamment le déploiement de 270 km de fibre optique, la poursuite de la couverture en réseaux mobiles et en connexion haut débit des 750 zones blanches identifiées, l’opérationnalisation des mini-datacenters, l’accompagnement de la dématérialisation de 100 procédures administratives, la réalisation des maisons du citoyen et le renforcement de la législation sur le numérique, rapportent des médias.
Ce budget prévisionnel de 2026 représente le double de celui alloué au PTA en 2025 (environ 30,4 milliards de FCFA), a-t-on précisé, relevant que cette hausse budgétaire intervient dans un contexte où le gouvernement ambitionne de positionner le pays comme un leader africain de l'intégration des TIC dans des secteurs essentiels tels que l'administration publique, l'éducation, la santé, le commerce et l'agriculture, tout en misant également sur les technologies numériques pour accélérer le développement socio-économique.
En 2025, les réalisations accomplies dans ce secteur ont notamment porté sur le déploiement des plateformes CIM et CIMEX dans plusieurs structures publiques, la délivrance de 338 agréments informatiques, l’extension du réseau national de fibre optique et la connexion de 88 nouveaux bâtiments au réseau informatique national de l'administration (RESINA).
Elles concernent aussi l’acquisition de cinq datacenters, le renforcement des compétences numériques des jeunes filles, le recrutement et la formation des agents IT, ainsi que le lancement des "Zama tchéy", ou maisons du citoyen, pour rapprocher les services postaux des populations.
