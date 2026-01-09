https://fr.sputniknews.africa/20260109/la-production-dor-atteint-un-record-historique-en-2025-au-zimbabwe-1082272172.html
La production d'or atteint un record historique en 2025 au Zimbabwe
La production d'or atteint un record historique en 2025 au Zimbabwe
Sputnik Afrique
La production d'or du Zimbabwe a augmenté de 17% en 2025 pour atteindre un record historique de 46,7 tonnes, contre 36,48 tonnes en 2024, a fait savoir... 09.01.2026, Sputnik Afrique
2026-01-09T06:53+0100
2026-01-09T06:53+0100
2026-01-09T06:53+0100
zimbabwe
or
afrique
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/01/07/1082218948_0:26:800:476_1920x0_80_0_0_8ee846996ae117fccb7d78d51fec336d.jpg
Dans une interview accordée à la chaîne nationale Zimbabwe Broadcasting Corporation mercredi, le directeur général du FGR, Peter Magaramombe, a indiqué que cette production record était attribuable au niveau élevé des cours de l'or ainsi qu'à des politiques gouvernementales favorables qui ont soutenu l'industrie minière, un secteur clé de l'économie zimbabwéenne. Selon le FGR, les producteurs artisanaux et les petites compagnies minières ont livré 34,9 tonnes à la centrale d'achat exclusive, contre 11,8 tonnes pour les mines de grande taille. Produit aussi bien par de grandes compagnies que par de très nombreux exploitants artisanaux, l'or est un pilier du secteur minier zimbabwéen, et contribue de manière importante aux recettes d'exportation du pays.
zimbabwe
afrique
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Algérie Presse Service (APS)
Algérie Presse Service (APS)
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/01/07/1082218948_66:0:734:501_1920x0_80_0_0_61ed6e15dfef4956d1e8b5f78c6b21a8.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Algérie Presse Service (APS)
zimbabwe, or, afrique
La production d'or atteint un record historique en 2025 au Zimbabwe
Algérie Presse Service (APS)
La production d'or du Zimbabwe a augmenté de 17% en 2025 pour atteindre un record historique de 46,7 tonnes, contre 36,48 tonnes en 2024, a fait savoir Fidelity Gold Refinery (FGR), la centrale d'achat d'or exclusive du pays.
Dans une interview accordée à la chaîne nationale Zimbabwe Broadcasting Corporation mercredi, le directeur général du FGR, Peter Magaramombe, a indiqué que cette production record était attribuable au niveau élevé des cours de l'or ainsi qu'à des politiques gouvernementales favorables qui ont soutenu l'industrie minière, un secteur clé de l'économie zimbabwéenne.
Selon le FGR, les producteurs artisanaux et les petites compagnies minières ont livré 34,9 tonnes à la centrale d'achat exclusive, contre 11,8 tonnes pour les mines de grande taille.
Produit aussi bien par de grandes compagnies que par de très nombreux exploitants artisanaux, l'or est un pilier du secteur minier zimbabwéen, et contribue de manière importante aux recettes d'exportation du pays.