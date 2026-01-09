https://fr.sputniknews.africa/20260109/la-production-dor-atteint-un-record-historique-en-2025-au-zimbabwe-1082272172.html

La production d'or atteint un record historique en 2025 au Zimbabwe

La production d'or du Zimbabwe a augmenté de 17% en 2025 pour atteindre un record historique de 46,7 tonnes, contre 36,48 tonnes en 2024, a fait savoir... 09.01.2026, Sputnik Afrique

Dans une interview accordée à la chaîne nationale Zimbabwe Broadcasting Corporation mercredi, le directeur général du FGR, Peter Magaramombe, a indiqué que cette production record était attribuable au niveau élevé des cours de l'or ainsi qu'à des politiques gouvernementales favorables qui ont soutenu l'industrie minière, un secteur clé de l'économie zimbabwéenne. Selon le FGR, les producteurs artisanaux et les petites compagnies minières ont livré 34,9 tonnes à la centrale d'achat exclusive, contre 11,8 tonnes pour les mines de grande taille. Produit aussi bien par de grandes compagnies que par de très nombreux exploitants artisanaux, l'or est un pilier du secteur minier zimbabwéen, et contribue de manière importante aux recettes d'exportation du pays.

