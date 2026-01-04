Afrique
La Guinée équatoriale déplace sa capitale à Ciudad de la Paz
La Guinée équatoriale a officiellement déplacé sa capitale politique de Malabo à Ciudad de la Paz dans la province de Djibloho, dans l'est du pays, selon un... 04.01.2026
S'inscrivant dans le plan de développement urbain du pays, cette décision d'ériger Ciudad de la Paz (ville de la paix) située dans la forêt tropicale en capitale du pays est justifiée par la situation géographique de la ville et son potentiel d'extension "comme l'option idéale pour abriter la capitale de Guinée équatoriale", explique le décret, relayé par les médias.Les autorités ont expliqué également ce changement de cap par la croissance urbaine rapide des villes de Malabo (ex-capitale politique) et Bata (capitale économique sur le continent) au cours des dernières années.Cette mesure contribuera au maintien de la paix, à la modernisation de la gestion publique, à la diversification des zones de développement et au renforcement de l'unité nationale, d'après la même source.Pour une mise en œuvre adéquate de ce décret, plusieurs institutions dont les services de la présidence, les pouvoirs de l'Etat, les organes constitutionnels, les organismes gouvernementaux devront prendre dans un délai d'un an toutes les mesures et dispositions nécessaires pour leur installation dans la nouvelle capitale.
La Guinée équatoriale déplace sa capitale à Ciudad de la Paz

07:03 04.01.2026
Maghreb Arabe Presse
Tous les articles
La Guinée équatoriale a officiellement déplacé sa capitale politique de Malabo à Ciudad de la Paz dans la province de Djibloho, dans l'est du pays, selon un décret présidentiel publié samedi.
"Ciudad de la Paz dans la province de Djibloho est déclarée capitale de la République de Guinée équatoriale", précise le décret présidentiel entré en vigueur à partir du samedi 03 janvier 2026.
S'inscrivant dans le plan de développement urbain du pays, cette décision d'ériger Ciudad de la Paz (ville de la paix) située dans la forêt tropicale en capitale du pays est justifiée par la situation géographique de la ville et son potentiel d'extension "comme l'option idéale pour abriter la capitale de Guinée équatoriale", explique le décret, relayé par les médias.
Les autorités ont expliqué également ce changement de cap par la croissance urbaine rapide des villes de Malabo (ex-capitale politique) et Bata (capitale économique sur le continent) au cours des dernières années.
Cette mesure contribuera au maintien de la paix, à la modernisation de la gestion publique, à la diversification des zones de développement et au renforcement de l'unité nationale, d’après la même source.
Pour une mise en œuvre adéquate de ce décret, plusieurs institutions dont les services de la présidence, les pouvoirs de l'Etat, les organes constitutionnels, les organismes gouvernementaux devront prendre dans un délai d'un an toutes les mesures et dispositions nécessaires pour leur installation dans la nouvelle capitale.
