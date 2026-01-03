Afrique
Le cédi ghanéen s'apprécie de 41% face au dollar en 2025, une performance historique
Le cédi ghanéen s'apprécie de 41% face au dollar en 2025, une performance historique
La monnaie ghanéenne "le cédi" a enregistré en 2025 une performance historique en s'appréciant de 41 % face au dollar américain, soit sa première hausse... 03.01.2026, Sputnik Afrique
Le cédi ghanéen s'apprécie de 41% face au dollar en 2025, une performance historique

La monnaie ghanéenne "le cédi" a enregistré en 2025 une performance historique en s'appréciant de 41 % face au dollar américain, soit sa première hausse annuelle depuis au moins 1994, selon des données de l'agence Bloomberg, relayées par des médias.
Cette performance, portée par l'envolée des prix de l'or et la chute de l'inflation (6,3% en novembre), fait ainsi du cédi la deuxième devise la plus performante au monde derrière le rouble russe, relève la même source.
Confronté ces dernières années à une forte instabilité de sa monnaie, à une inflation élevée et à des déséquilibres de ses comptes extérieurs, le Ghana, premier producteur d'or en Afrique, a su tirer profit de cette dynamique et de la flambée des prix de ce minerai pour réaliser un "retournement spectaculaire" en 2025, souligne-t-on.
En effet, la banque centrale "Bank of Ghana" (BoG) a renforcé ses achats de lingots d'or, ce qui a engendré une hausse significative de ses réserves de change pour s'établir à environ 11,4 milliards de dollars à fin octobre, selon les chiffres officiels.
D'après les analystes, cette performance du cédi est le fruit d'une combinaison de facteurs favorables, notamment la hausse des recettes d’exportation, le renforcement des réserves et la meilleure gestion du marché des changes.
Toutefois, cette stabilité de la monnaie ghanéenne dépendra de la capacité des autorités à contenir l’inflation, à maintenir la discipline budgétaire et à poursuivre les réformes économiques, estiment-ils.
