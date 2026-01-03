https://fr.sputniknews.africa/20260103/la-suspension-de-lentree-des-americains-au-mali-le-gouvernement-donne-des-precisions-1082104846.html
La suspension de l'entrée des Américains au Mali: le gouvernement donne des précisions
En lien avec la décision de réciprocité actée fin décembre, le ministère des Affaires étrangères cite des exceptions dans un communiqué signé le 2 janvier: 03.01.2026, Sputnik Afrique
En lien avec la décision de réciprocité actée fin décembre, le ministère des Affaires étrangères cite des exceptions dans un communiqué signé le 2 janvier:
Les citoyens US résidents permanents au Mali
Les citoyens US détenteurs d'un visa en cours de validité
Certaines catégories de ressortissants US, "y compris les athlètes, les diplomates et les personnes dont l'entrée sert les intérêts du Mali".