Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
https://fr.sputniknews.africa/20260103/la-suspension-de-lentree-des-americains-au-mali-le-gouvernement-donne-des-precisions-1082104846.html
La suspension de l'entrée des Américains au Mali: le gouvernement donne des précisions
La suspension de l'entrée des Américains au Mali: le gouvernement donne des précisions
Sputnik Afrique
En lien avec la décision de réciprocité actée fin décembre, le ministère des Affaires étrangères cite des exceptions dans un communiqué signé le 2 janvier: 03.01.2026, Sputnik Afrique
2026-01-03T06:49+0100
2026-01-03T06:49+0100
mali
aéroport
afrique
états-unis
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/01/03/1082104681_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bf8956a0bbca9b327ab3701ae872ddfa.jpg
mali
afrique
états-unis
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/01/03/1082104681_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d774edc98407de1bd3d59dd09c6b7fdf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mali, aéroport, afrique, états-unis
mali, aéroport, afrique, états-unis

La suspension de l'entrée des Américains au Mali: le gouvernement donne des précisions

06:49 03.01.2026
© Photo Aéroports du Mali aéroport malien, image d'illustration
aéroport malien, image d'illustration - Sputnik Afrique, 1920, 03.01.2026
© Photo Aéroports du Mali
S'abonner
En lien avec la décision de réciprocité actée fin décembre, le ministère des Affaires étrangères cite des exceptions dans un communiqué signé le 2 janvier:
Les citoyens US résidents permanents au Mali
Les citoyens US détenteurs d'un visa en cours de validité
Certaines catégories de ressortissants US, "y compris les athlètes, les diplomates et les personnes dont l'entrée sert les intérêts du Mali".
Sputnik explique
Opinion
Infographies
Opération spéciale russe
International
Maghreb
Afrique subsaharienne
Podcasts
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2026 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Une porte-parole de l'armée américaine a refusé de commenter l'éventuelle implication des forces américaines dans les attaques contre Caracas — médias US - Sputnik AfriqueEn continu: Maduro sera jugé aux États-Unis pour des accusations criminelles08:59
Les plus récents d'abordLes plus anciens d'abord
loader
EN DIRECT
Заголовок открываемого материала
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала