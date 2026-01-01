https://fr.sputniknews.africa/20260101/la-guinee-bissau-suspend-la-peche-industrielle-pour-un-mois--1082056534.html

La Guinée-Bissau suspend la pêche industrielle pour un mois

La Guinée-Bissau suspend la pêche industrielle pour un mois

Le gouvernement bissau-guinéen a décrété la suspension de toute activité de pêche industrielle dans ses eaux au cours du mois de janvier 2026, afin de protéger...

Toute infraction commise pendant cette période sera sévèrement punie, conformément à la loi générale sur les pêches, selon Virginia Pires Correia. Elle a rappelé l'importance stratégique de la pêche, considérée comme "l'un des piliers de l'économie nationale". La ministre a reconnu que l'arrêt mensuel entraînait des coûts économiques immédiats, mais a insisté sur son caractère vital pour assurer une exploitation durable et pérenne des ressources halieutiques et favoriser le renouvellement des stocks des espèces marines, garantissant ainsi l'avenir du secteur et des communautés qui en dépendent. L'instauration du repos biologique fait suite aux données de l'Institut national de recherche des pêches et de l'océanographie (INIPO), qui alertent sur une augmentation significative des captures et une pression de pêche excessive dans la zone économique exclusive du pays, avec un impact négatif sur la biomasse de plusieurs espèces marines.

