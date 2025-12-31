https://fr.sputniknews.africa/20251231/les-vux-de-vladimir-poutine-pour-lannee-2026---video-integrale-1082041335.html
Les vœux de Vladimir Poutine pour l'année 2026 - VIDEO INTEGRALE
Le Président russe a présenté ses vœux de Nouvel An à ses concitoyens, parlant de l'entraide, du soutien et de l'importance de l'unité. Il a adressé des... 31.12.2025, Sputnik Afrique
Chers citoyens russes, chers amis!En ces instants qui précèdent le Nouvel An, nous ressentons tous le poids du temps qui passe. L'avenir est devant nous. Et ce qu'il deviendra dépend en grande partie de nous.Nous comptons sur nous-mêmes, sur ceux qui nous entourent, sur nos proches, et nous sommes toujours prêts à nous entraider. Ce soutien mutuel nous donne l'assurance que tous nos projets et nos espoirs se réaliseront. Bien sûr, chacun de nous a ses propres rêves, personnels et uniques, mais ils sont indissociables du destin de notre patrie et de notre désir sincère de lui être utiles, car ensemble, nous sommes le peuple de la Russie.Le travail, les succès et les réalisations de chacun d'entre nous écrivent de nouveaux chapitres de son histoire millénaire. Et la force de notre unité détermine la souveraineté et la sécurité de notre patrie, son développement et son avenir.Le Nouvel An est avant tout une foi en l'avenir, en la bonté et la chance, une fête unique et magique où les cœurs s'ouvrent à l'amour, à l'amitié, à la compassion, à la sensibilité et à la générosité. Nous nous efforçons d'apporter joie et réconfort à ceux qui en ont besoin. Et, bien sûr, de soutenir nos héros –les participants à l'opération militaire spéciale– par nos paroles et nos actes.Vous avez pris la responsabilité de vous battre pour la patrie, la vérité et la justice. Des millions de Russes à travers le pays, je vous l'assure, sont avec vous en ce réveillon du Nouvel An. Ils pensent à vous, ils compatissent avec vous, ils comptent sur vous.Nous sommes unis par notre amour sincère, désintéressé et dévoué pour la Russie. Je félicite tous nos soldats et commandants pour la nouvelle année! Nous croyons en vous et en notre victoire. Chers amis, dans quelques secondes nous entendrons le carillon sonner et la nouvelle année débutera. Nous la célébrons ensemble avec nos proches: enfants, parents, amis et compagnons d'armes.Même ceux qui sont loin de nous sont toujours avec nous. Je vous souhaite à tous santé et bonheur, compréhension mutuelle et prospérité. Et surtout, un amour inspirant.Que nos traditions, notre foi et notre mémoire unissent toutes les générations, nous soutenant toujours et en toutes circonstances. Ensemble, nous formons une grande famille, forte et unie! C'est pourquoi nous continuerons à œuvrer et à créer, à atteindre nos objectifs et à aller uniquement de l'avant pour nos enfants et petits-enfants, pour notre grande Russie!Bonne année, chers amis! Bonne année 2026!
Le Président russe a présenté ses vœux de Nouvel An à ses concitoyens, parlant de l'entraide, du soutien et de l'importance de l'unité. Il a adressé des paroles touchantes envers les militaires engagés dans l'opération militaire spéciale qui ne peuvent pas partager ces heures de fête avec leurs proches. Retrouvez l'intégralité de son discours.
