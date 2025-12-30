https://fr.sputniknews.africa/20251230/lingenierie-sociale-du-lgbt-dire-utiliser-des-minorites-pour-fracturer-une-majorite-1082000822.html
L’ingénierie sociale du "LGBT": "dire utiliser des minorités pour fracturer une majorité"
L’ingénierie sociale du "LGBT": "dire utiliser des minorités pour fracturer une majorité"
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de Sans Détour, Pierre-Antoine Plaquevent, auteur, analyste politique, décrypte la manière dont le culte LGBT est utilisé par les élites... 30.12.2025, Sputnik Afrique
2025-12-30T11:24+0100
2025-12-30T11:24+0100
2025-12-30T11:24+0100
sans détour
podcasts
lgbt
politique
union européenne (ue)
europe
conflit ukrainien
george soros
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0c/1e/1082000966_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4f6fb68927dea3b47c22c040c321fe9b.jpg
L’ingénierie sociale du "LGBT": "dire utiliser des minorités pour fracturer une majorité"
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de Sans Détour, Pierre-Antoine Plaquevent, auteur, analyste politique, décrypte la manière dont le culte LGBT est utilisé par les élites globalistes en Europe et en Afrique, notamment, pour déstructurer les sociétés et saper les bases civilisationnelles des pays.
Pour Pierre-Antoine Plaquevent, en utilisant le culte LGBT, il s’agit "de manipuler les minorités contre la majorité". Cela s’appelle "la schismogénèse, donc comment se créent des schismes à l'intérieur des groupes humains. Et cette méthodologie a été reprise par les réseaux de l'Open Society et par Georges Soros".En ce sens, pour Pierre-Antoine Plaquevent, l’Ukraine est un archétype:Et cela est utilisé contre l’Afrique, pour jouer sur la natalité et restreindre les mouvements nationaux:En ce qui concerne l’Europe, la motivation, selon Pierre-Antoine Plaquevent, est différente: éviter à tout prix un continent européen uni intégrant la Russie.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
europe
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Karine Bechet
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg
Karine Bechet
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0c/1e/1082000966_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_d8adff8c4499694c1f42dd6bb50d210d.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Karine Bechet
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg
podcasts, lgbt, politique, union européenne (ue), europe, conflit ukrainien, george soros, аудио
podcasts, lgbt, politique, union européenne (ue), europe, conflit ukrainien, george soros, аудио
L’ingénierie sociale du "LGBT": "dire utiliser des minorités pour fracturer une majorité"
Dans cet épisode de Sans Détour, Pierre-Antoine Plaquevent, auteur, analyste politique, décrypte la manière dont le culte LGBT est utilisé par les élites globalistes en Europe et en Afrique, notamment, pour déstructurer les sociétés et saper les bases civilisationnelles des pays.
Pour Pierre-Antoine Plaquevent, en utilisant le culte LGBT, il s’agit "de manipuler les minorités contre la majorité". Cela s’appelle "la schismogénèse, donc comment se créent des schismes à l'intérieur des groupes humains. Et cette méthodologie a été reprise par les réseaux de l'Open Society et par Georges Soros".
En ce sens, pour Pierre-Antoine Plaquevent, l’Ukraine est un archétype:
"L'Ukraine est précisément le territoire où la schismogénèse mondialiste s'exerce pleinement, puisque cela s’exerce autant dans ce champ LGBT, que sur la question ethnique, la question de la manipulation du roman national, c'est-à-dire là où on voit qu'il y a possibilité de créer un roman national différent".
Et cela est utilisé contre l’Afrique, pour jouer sur la natalité et restreindre les mouvements nationaux:
"Si vous avez une natalité forte, une génération plus tard, vous avez des souverainistes et des patriotes. Et c'est ce que l'on a constaté en Afrique. Les pays africains, où on se soulève contre, je dirais, l'occupation néocoloniale occidentale, c'étaient les pays où il y a une jeunesse forte et patriotique".
En ce qui concerne l’Europe, la motivation, selon Pierre-Antoine Plaquevent, est différente: éviter à tout prix un continent européen uni intégrant la Russie.
"Le cauchemar des stratèges anglo-américains a toujours été, que l'Europe occidentale se rapproche de la Russie et finalement qu'il y ait un continuum de puissance à l'échelle eurasiatique, qui se développe. Ils ont donc empêché ça dans un premier temps avec la guerre en Ukraine. Et maintenant, en plus, ils vont nous faire payer l'addition à nous, Européens".
► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour
.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts
– Deezer
– Spotify
– Afripods
– Castbox
– Pocket Casts
– Podcast Addict