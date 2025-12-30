https://fr.sputniknews.africa/20251230/lingenierie-sociale-du-lgbt-dire-utiliser-des-minorites-pour-fracturer-une-majorite-1082000822.html

L’ingénierie sociale du "LGBT": "dire utiliser des minorités pour fracturer une majorité"

Dans cet épisode de Sans Détour, Pierre-Antoine Plaquevent, auteur, analyste politique, décrypte la manière dont le culte LGBT est utilisé par les élites... 30.12.2025

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0c/1e/1082000966_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4f6fb68927dea3b47c22c040c321fe9b.jpg

Pour Pierre-Antoine Plaquevent, en utilisant le culte LGBT, il s’agit "de manipuler les minorités contre la majorité". Cela s’appelle "la schismogénèse, donc comment se créent des schismes à l'intérieur des groupes humains. Et cette méthodologie a été reprise par les réseaux de l'Open Society et par Georges Soros".En ce sens, pour Pierre-Antoine Plaquevent, l’Ukraine est un archétype:Et cela est utilisé contre l’Afrique, pour jouer sur la natalité et restreindre les mouvements nationaux:En ce qui concerne l’Europe, la motivation, selon Pierre-Antoine Plaquevent, est différente: éviter à tout prix un continent européen uni intégrant la Russie.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

