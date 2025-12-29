https://fr.sputniknews.africa/20251229/trump-a-realise-que-la-guerre-en-ukraine-etait-une-impasse-pour-les-etats-unis-1081973885.html

"Trump a réalisé que la guerre en Ukraine était une impasse pour les États-Unis"

Dans cet épisode de Sans Détour, Pierre-Emmanuel Thomann, docteur en géopolitique, dresse le bilan de l’année géopolitique. 29.12.2025, Sputnik Afrique

Pour Pierre-Emmanuel Thomann, si l’élection de Trump marque un tournant dans la politique intérieure américaine, il est encore difficile de dire s’il s’inscrira dans la durée:En ce qui concerne la politique internationale américaine, selon Pierre-Emmanuel Thomann, il s’agit plus d’une reconfiguration stratégique, que d’une remise en cause du principe de domination américaine:Au-delà des apparences, Pierre-Emmanuel Thomann a beaucoup de doutes quant à une véritable rupture au sein des élites globalistes, c’est-à-dire entre les élites américaines et européennes:Pierre-Emmanuel Thomann explique la radicalisation du discours politico-médiatique européen face à la Russie de deux manières. L’une liée à l’échec de la stratégie globaliste sur le front ukrainien:L’autre, liée à l’échec du projet européaniste:Comme le souligne Pierre-Emmanuel Thomann, le but des élites globalistes reste toujours le même, quelle que soit la voie suivie – diplomatique ou militaire:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

